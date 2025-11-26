قطر الخيرية تدشن مشاريع لتعزيز التنمية المستدامة في سريلانكا

نفذت جمعية قطر الخيرية سلسلة من المشاريع الإغاثية والتنموية في سريلانكا، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر.

وقالت قطر الخيرية إن هذه المشاريع تهدف لرفع مستوى المعيشة، وتحسين دخل الأسر الفقيرة، ودعم الأسر النازحة، وتمكين المحتاجين من خلال حلول مستدامة، إضافة إلى تعزيز خدمات التعليم والصحة.

وأضافت أنها زودت 3 مدارس حكومية بنحو ألف طاولة وكرسي لتحسين بيئة التعليم، كما وفرت 600 كرسي متحرك يدوي للمستشفيات العامة، و100 كرسي كهربائي ذكي لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 1062 جهازا لقياس ضغط الدم لدعم المرضى والمرافق الصحية.

ووزعت قطر الخيرية 100 ماكينة لطحن التوابل والدقيق، و200 ماكينة خياطة لدعم الأسر في إطلاق مشاريع صغيرة. كما وفرت الجمعية 900 طقم مطبخ، و2900 نظام تنقية مياه شخصي، و300 نظام تنقية مياه منزلي، إضافة إلى 3800 بطانية أطفال بغطاء للرأس، و2500 سترة نسائية، و5 آلاف بطانية صوفية.

وشملت المساعدات أيضا توزيع 900 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، و1300 مدفأة تخييم محمولة خاصة للأسر النازحة وتلك التي تعيش في المناطق الجبلية الباردة.

وشمل توزيع المساعدات 8 محافظات هي: كولومبو، غامباها، أنورادهابورا، كاندي، نوارا إيليا، ترينكومالي، باتيكالوا، أمبارا، وفق معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، بحضور مسؤولي الأمانات المحلية ضمانا للشفافية.

ويواصل مكتب قطر الخيرية في سريلانكا تنفيذ مشاريع متنوعة تشمل بناء مدارس ومراكز صحية وحفر مئات الآبار وبناء منازل للمحرومين، بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية والتنموية للدولة في القطاعات المختلفة.