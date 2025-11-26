فيضانات تايلند.. الهروب فوق أسلاك الكهرباء وثعابين تسبح في الشوارع

عندما تحل الكارثة، يتجرد الإنسان من كل الحسابات، فلا يبقى لديه سوى غريزة النجاة التي تدفعه إلى الفرار، حتى وإن كان الطريق محفوفا بالمخاطر.

هذه القاعدة تحققت بشكل مؤلم في تايلند، إذ اجتاحت فيضانات استثنائية مناطق واسعة من البلاد، وأسفرت عن مصرع أكثر من 30 شخصا، بعدما ارتفعت مياهها إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حتى أسطح المنازل، وحولت الأحياء السكنية إلى بحيرات عائمة.

المأساة التي بدأت فجأة مع تدفق الأمطار الغزيرة، وجدت طريقها سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول السكان والناشطون مقاطع مصورة توثق لحظات الخوف والنجاة في مواجهة المد العارم.

من المشاهد التي لاقت انتشارا واسعا، ظهر سكان محاصرون وهم يتشبثون بأسلاك الكهرباء ويمشون عليها فوق المياه، في محاولة يائسة للوصول إلى مناطق آمنة. وعلى الرغم من أن هذه الوسيلة قد تمثل طوق نجاة مؤقتا، فإنها تحمل خطرا قاتلا يتمثل في احتمال صعقهم كهربائيا في أي لحظة.

كما أظهر أحد المقاطع -أثار ذعر المتابعين- ثعبانا ضخما يسبح في مياه الفيضانات وسط الأحياء السكنية، في مشهد بدا كما لو أنه مقتطع من فيلم رعب طبيعي، بينما كان السكان يراقبونه بقلق خوفا من اقترابه.

ومقاطع أخرى وثّقت مجموعة من الأشخاص يفترشون سطح أحد المباني العالية، ينتظرون بفارغ الصبر وصول فرق الإنقاذ، في حين كانت أصواتهم تتداخل مع هدير المياه وصوت الرياح.

ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ด้วยนะคะ รบกวนขอความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะ เนื่องจากมีผู้สูงอายุเยอะมาก นอนรอความหวังอยู่บนหลังคา 🙏 ผู้ใช้ชื่อ Fb : Kunnay Mam โพสต์ข้อความหน้าเพจ ข้อความว่า : ทุ่งเสาตอนนี้หนักมาก คนแก่นอนราบบนหลังคามีแต่ผู้สูงอายุ 10 กว่าคน เด็กอีก… pic.twitter.com/4m33Fc7BNX — Khaosodonline (@KhaosodOnline) November 25, 2025

وفي لقطات أخرى، بدت السيارات غارقة بالكامل في الماء، ولم يظهر منها سوى أسطحها أو أنوارها المطفأة، في دليل على حجم الكارثة التي اجتاحت الطرق والشوارع.

المدينة الجنوبية هات ياي، التي تعد المركز التجاري الأهم في جنوب تايلند، شهدت، يوم الجمعة، معدل هطول أمطار هو الأعلى في يوم واحد.

أما الفرق الحكومية والمتطوعون يعملون بلا توقف، مستخدمين القوارب والمروحيات للوصول إلى المحاصرين، وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية العاصفة في الأيام المقبلة.