فيضانات تايلند.. الهروب فوق أسلاك الكهرباء وثعابين تسبح في الشوارع
عندما تحل الكارثة، يتجرد الإنسان من كل الحسابات، فلا يبقى لديه سوى غريزة النجاة التي تدفعه إلى الفرار، حتى وإن كان الطريق محفوفا بالمخاطر.
هذه القاعدة تحققت بشكل مؤلم في تايلند، إذ اجتاحت فيضانات استثنائية مناطق واسعة من البلاد، وأسفرت عن مصرع أكثر من 30 شخصا، بعدما ارتفعت مياهها إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حتى أسطح المنازل، وحولت الأحياء السكنية إلى بحيرات عائمة.
المأساة التي بدأت فجأة مع تدفق الأمطار الغزيرة، وجدت طريقها سريعا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول السكان والناشطون مقاطع مصورة توثق لحظات الخوف والنجاة في مواجهة المد العارم.
من المشاهد التي لاقت انتشارا واسعا، ظهر سكان محاصرون وهم يتشبثون بأسلاك الكهرباء ويمشون عليها فوق المياه، في محاولة يائسة للوصول إلى مناطق آمنة. وعلى الرغم من أن هذه الوسيلة قد تمثل طوق نجاة مؤقتا، فإنها تحمل خطرا قاتلا يتمثل في احتمال صعقهم كهربائيا في أي لحظة.
ชาวบ้านบริเวณวัดพุทธิการาม สงขลา ชุมชนกลางเมืองหาดใหญ่ ไต่สายไฟหนีน้ำท่วม พบน้ำเริ่มสูงขึ้นถึงชั้น 2 อาหารเริ่มหมด pic.twitter.com/68XWs0naS8
— ReadAllAboutit (@xinpja) November 25, 2025
كما أظهر أحد المقاطع -أثار ذعر المتابعين- ثعبانا ضخما يسبح في مياه الفيضانات وسط الأحياء السكنية، في مشهد بدا كما لو أنه مقتطع من فيلم رعب طبيعي، بينما كان السكان يراقبونه بقلق خوفا من اقترابه.
น้ำท่วมก็หนักหนาแล้ว ยังมาเจองูตัวเบ้อเริ่ม ไม่รู้ว่าจงอาจหรือเปล่า!?#น้ำท่วมหาดใหญ่ pic.twitter.com/ll5vj0LPST
— joe black (@joe_black317) November 25, 2025
ومقاطع أخرى وثّقت مجموعة من الأشخاص يفترشون سطح أحد المباني العالية، ينتظرون بفارغ الصبر وصول فرق الإنقاذ، في حين كانت أصواتهم تتداخل مع هدير المياه وصوت الرياح.
ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ด้วยนะคะ รบกวนขอความช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะ เนื่องจากมีผู้สูงอายุเยอะมาก นอนรอความหวังอยู่บนหลังคา 🙏
ผู้ใช้ชื่อ Fb : Kunnay Mam โพสต์ข้อความหน้าเพจ ข้อความว่า : ทุ่งเสาตอนนี้หนักมาก คนแก่นอนราบบนหลังคามีแต่ผู้สูงอายุ 10 กว่าคน เด็กอีก… pic.twitter.com/4m33Fc7BNX
— Khaosodonline (@KhaosodOnline) November 25, 2025
وفي لقطات أخرى، بدت السيارات غارقة بالكامل في الماء، ولم يظهر منها سوى أسطحها أو أنوارها المطفأة، في دليل على حجم الكارثة التي اجتاحت الطرق والشوارع.
🚁ในขณะทหาร ผนึกกำลัง นำ ฮ. ขึ้นบิน ช่วยผู้ประสบภัย ส่งน้ำ และอาหารให้
แต่ มีสื่อใหญ่มาก!!! รายงานข่าว Fake News ว่า ฮ. ตก ทำให้ประชาชนเสียขวัญ เป็นจำนวนมาก บางคนเม้นต์ อยากให้ นักการเมืองคนนั้น คนนี้อยู่ใน ฮ. ที่ตกด้วย … Thailand Only#น้ำท่วมหาดใหญ่ #ทหาร #กองทัพภาคที่4 pic.twitter.com/qFLuwxOfuc
— Skyboyz (@Skyboyz15) November 26, 2025
المدينة الجنوبية هات ياي، التي تعد المركز التجاري الأهم في جنوب تايلند، شهدت، يوم الجمعة، معدل هطول أمطار هو الأعلى في يوم واحد.
أما الفرق الحكومية والمتطوعون يعملون بلا توقف، مستخدمين القوارب والمروحيات للوصول إلى المحاصرين، وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية العاصفة في الأيام المقبلة.
นี่คือมิตรภาพที่สวยงาม ✨💖💖✨ น้ำใจแห่งการแบ่งปัน
เพื่อนบ้านหิวข้าว เพราะเตรียมตัวไม่ทัน หาวิธีส่งข้าวจนได้ 👍🏻 ช่วยกันเองแล้วตอนนี้ #น้ำท่วมบ้านพรุ #น้ำท่วมหาดใหญ่ #ถนนลูกเสือ #น้ําท่วมหาดใหญ่#น้ำท่วม #ฝนตกหนัก #อนุทิน pic.twitter.com/b4xHYQxVl7
— Kawaaii (@Kawaaii13) November 26, 2025