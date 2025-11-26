صحافة عالمية: غزة تواجه الشتاء الأقسى منذ عقود

سلطت صحف عالمية الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وأوردت تحذيرات أممية من تداعيات نقص المساعدات والخدمات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء، في حين أشارت تقارير إلى دعم أميركي لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في خطط إعادة الإعمار.

فقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حول تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة النقص الحاد في الخيام والملابس الدافئة والمؤن الغذائية.

وتتفاقم الأزمة بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، في ظل انهيار البنية التحتية التي تزيد معاناة ملايين المدنيين، بمن فيهم النساء والشيوخ والأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى غرق آلاف الخيام بسبب الأمطار الأخيرة، في حين كانت تؤوي مئات الآلاف من الأسر المشردة بفعل الحرب، مما يجعل استقرارهم اليومي مهددا بشدة خلال فصل الشتاء.

فقد تسببت الأمطار الغزيرة الأخيرة في تدفق كميات كبيرة من المياه، بعضها ملوث، عبر الشوارع ودخلت المخيمات والخيام والمنازل المتضررة جزئيا، مما أضرّ بأكثر من 740 ألف غزي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر الأمراض المعدية وسوء التغذية للأطفال نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب وانتشار التلوث، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في غزة قد تتفاقم بشكل كبير ما لم تتدخل الجهات الدولية لتقديم المساعدات الطارئة.

إعمار غزة لصالح إسرائيل

وفي سياق متصل، نشرت مجلة "ناشونال إنتريست" تقارير تتهم واشنطن بدعم خطط إعادة إعمار غزة بشكل يعزز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأشارت التقارير إلى أن التركيز ينصب على إعادة إعمار الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما قد يضع الفلسطينيين في معسكرات اعتقال ويضعهم تحت ضغط سياسي مباشر.

ووفق التقارير، فإن الهدف المعلن هو الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لنزع سلاحها، في حين تعزز إسرائيل سيطرتها على الأراضي، وحذرت التقارير من العواقب الإنسانية والسياسية لهذا التوجه على القطاع.