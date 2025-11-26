عاجل: وزير الخارجية السوداني: الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع ودون تدخل خارجي
Published On 26/11/2025|
آخر تحديث: 17:48 (توقيت مكة)
وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم:
- على المجتمع الدولي تسمية المليشيا مجموعة إرهابية وبعد ذلك نتحدث وفق مقترحنا السابق.
- تسمية الجيش السوداني بغير اسمه ونسبه لأي جهة أمر مرفوض.
- موقف الحكومة من السلام هو احتفاظ السودان بحقه السيادي ووحدة أراضيه.
- الحكومة ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع على أن يكون سودانيا ودون تدخل خارجي.
- قبل وقف إطلاق النار لا بد من الخروج من المدن وفك الحصار عنها.
المصدر: الجزيرة