لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، مما يمهد الطريق لتنقيب محتمل عن الطاقة في البحر مستقبلا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لها أهمية تاريخية وترسل برسالة سياسية قوية بشأن التعاون الإقليمي والاستقرار.

وقال إنهم يتطلعون الآن إلى الفرص التي يمكن أن تتيحها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبلدين.

كما أشار الرئيس القبرصي إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يوفر الغطاء القانوني للمستثمرين المحتملين المهتمين بمشاريع الطاقة بالمنطقة، مضيفا أن قبرص ولبنان يطلبان المشورة من البنك الدولي بشأن جدوى الربط الكهربائي.

وكان كريستودوليدس وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقباله مسؤولون لبنانيون تقدمهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفيرة قبرص الرومية لدى بيروت ماريا هادجيتيوسيوس.​​​​​​​