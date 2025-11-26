عاجل,
أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما

Published On 26/11/2025
|
آخر تحديث: 13:15 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان