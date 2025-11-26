عاجل,
أخبار|غينيا بيساو

مجموعة ضباط تسيطر على السلطة في غينيا بيساو

CORRECTION / Passerby watch as an official from the National Electoral Commission (CNE) counts ballots at the September 19 Primary School in Bissau, on November 23, 2025 during Guinea-Bissau's presidential and legislative elections. (Photo by PATRICK MEINHARDT / AFP)
من المفترض أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الخميس (الفرنسية)
Published On 26/11/2025
|
آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت وكالة رويترز أن ضباطا في جيش غينيا بيسا أعلنوا على التلفزيون الرسمي عزل الرئيس عمر سيسوكو وتعليق عمل مؤسسات الدولة تحتى إشعار آخر، ذلك قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ضباط الجيش تشكيل "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام" وتوليها المسؤولية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى إشعار آخر، كما أعلنوا تعليق العملية الانتخابية.

وجاء هذا الإعلان بعد سماع دوي إطلاق نار في مواقع رئيسية، وخاصة قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات التي من المقرر أن تعلن عن النتائج غدا الخميس.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار استمر لمدة ساعة تقريبا، لكنه توقف على ما يبدو بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، حسبما أفاد صحفي من رويترز.

ويتنافس في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي الرئيس الحالي عمر سيسوكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

وأعلن كلا الجانبين فوزهما في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا 9 انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.

المصدر: الجزيرة

إعلان