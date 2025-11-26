مقتل عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض وترامب يتوعد المهاجم

أعلن حاكم ويست فيرجينيا وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني أصيبا بالرصاص في واشنطن قرب البيت الأبيض، في حين توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهاجم المصاب "بدفع ثمن باهض".

وأفادت شرطة واشنطن، في بيان منفصل، بوقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض اليوم، مؤكدة أن أحد المشتبه بهم جرى اعتقاله وأن المنطقة مؤمنة.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض "أُبلغ الرئيس بالواقعة"، حيث كان في منتجعه في بالم بيتش قبيل عطلة عيد الشكر، في حين يوجد نائب الرئيس جي دي فانس في ولاية كنتاكي.

وقال ترامب إن إطلاق النار أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني إصابة بالغة ويرقدان الآن في مستشفيين منفصلين.

وأضاف أن مطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني مصاب بجروح بالغة لكنه سيدفع ثمنا باهظا.

وفيما يلي أحدث التطورات:

السكرتيرة الصحفية: إغلاق البيت الأبيض.

البيت الأبيض: نتابع الوضع المأساوي عن كثب وتم إبلاغ الرئيس بما حصل.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: نعمل مع أجهزة الأمن المحلية لجمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

شرطة مدينة واشنطن: ندعو سكان المدينة لتجنب منطقة إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

إدارة الطيران الأميركية: وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

وزيرة العدل الأميركية: عناصر الأمن الفيدرالي موجودون بموقع إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: نشارك في التحقيق بشأن إطلاق النار في العاصمة واشنطن على الحرس الوطني.

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن.

نائب الرئيس الأميركي: ما زلنا لا نعلم دوافع إطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني.

نائب الرئيس الأميركي: هناك كثير مما لم نكتشفه بعد بخصوص إطلاق النار قرب البيت الأبيض.