رئيس البرازيل السابق يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 27 عاما

BRASILIA, BRAZIL - SEPTEMBER 14: Former Brazilian President Jair Bolsonaro leaves DF Star Hospital after undergoing a medical procedure on September 14, 2025, in Brasília, Brazil. Bolsonaro ruled the country from 2019 to 2022 and was sentenced to 27 years in prison for a coup plot after his defeat to Lula da Silva in the 2022 presidential election. The right-wing former president also faces four additional charges related to attacks on democratic order. (Photo by Ton Molina/Getty Images)
رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو (غيتي-أرشيف)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 06:35 (توقيت مكة)

بدأ رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عاما بعدما ثبّتت المحكمة العليا إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب.

وأصدر القاضي ألكسندري دي مورايس قرارا يقضي بالبدء في تنفيذ العقوبة بحق بولسونارو بمجمّع الشرطة الفدرالية في برازيليا، حيث كان قيد الاحتجاز منذ السبت الماضي.

وجاء القرار بعدما أظهرت وثيقة نشرتها المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن إدانة بولسونارو أصبحت نهائية، ولم يعد بالإمكان تقديم أي طعن جديد.

وكان بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، لكن المحكمة أمرت باحتجازه احتياطيا بسبب "مؤشرات على محاولة محتملة للهروب" خلال مظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقر إقامته في العاصمة.

وذكر القاضي دي مورايس أن بولسونارو "انتهك عمدا وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية"، وأحرق سواره الإلكتروني.

وقد أدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة قيادة "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديا في السلطة" بعد فوز خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022.

المصدر: وكالات

