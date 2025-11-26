رئيس البرازيل السابق يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 27 عاما

بدأ رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عاما بعدما ثبّتت المحكمة العليا إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب.

وأصدر القاضي ألكسندري دي مورايس قرارا يقضي بالبدء في تنفيذ العقوبة بحق بولسونارو بمجمّع الشرطة الفدرالية في برازيليا، حيث كان قيد الاحتجاز منذ السبت الماضي.

وجاء القرار بعدما أظهرت وثيقة نشرتها المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن إدانة بولسونارو أصبحت نهائية، ولم يعد بالإمكان تقديم أي طعن جديد.

وكان بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، لكن المحكمة أمرت باحتجازه احتياطيا بسبب "مؤشرات على محاولة محتملة للهروب" خلال مظاهرة كان يخطط لها أنصاره السبت الماضي قرب مقر إقامته في العاصمة.

وذكر القاضي دي مورايس أن بولسونارو "انتهك عمدا وبوعي معدات المراقبة الإلكترونية"، وأحرق سواره الإلكتروني.

وقد أدانت المحكمة العليا بولسونارو في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة قيادة "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديا في السلطة" بعد فوز خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022.