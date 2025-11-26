أخبار|تنزانيا

تنزانيا تلغي احتفالات الاستقلال وسط دعوات للتظاهر

FILE - People protest a day after the general election following allegations of electoral irregularities in Arusha, Tanzania, Oct. 30, 2025. (AP Photo, File)
متظاهرات في أروشا بتنزانيا، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025 احتجاجا على نتائج الانتخابات (أسوشيتد برس)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 19:54 (توقيت مكة)

أعلنت الحكومة التنزانية إلغاء احتفالات يوم الاستقلال المقررة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل تصاعد الدعوات الشعبية للتظاهر احتجاجا على ما وصفته المعارضة بـ"المجازر" التي رافقت الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء موغولو نكيمبا إن الأموال المخصصة للاحتفالات ستوجّه للبنية التحتية التي تضررت جراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الاقتراع في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الرئيسة سامية صلوحو حسن فازت بنسبة 98% من الأصوات، غير أن أحزاب المعارضة رفضت النتائج ووصفتها بأنها "مفبركة بالكامل" و"غير حقيقية".

وقد جرى استبعاد أبرز منافسي المعارضة إما عبر السجن أو عبر قرارات إدارية، إذ يقبع زعيم حزب "تشاديما" توندو ليسو في السجن منذ أبريل/نيسان بتهم تتعلق بالخيانة، بينما رُفض ترشح المعارض لوهاغا مبينا، لأسباب "إجرائية".

احتجاجات وقمع

Relatives gather near the coffin of Dainess Raphael Sisa, 28, who was shot dead during election-related unrest in the Tabata Shule area on October 29, in Kibo, Ubungo district, before her burial on the outskirts of Dar es Salaam, Tanzania November 26, 2025. REUTERS/Emmanuel Herman
أقارب داينس رافائيل سيسا (28 عاما) التي قتلت في أحداث الانتخابات يشيعونها بمنطقة كيبو قرب دار السلام (رويترز)

وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للتنديد بالنتائج، لتواجههم السلطات بحملة قمع وصفتها منظمات حقوقية بأنها "عنيفة" و"قمعية".

وتؤكد المعارضة أن المئات قُتلوا خلال تلك الاحتجاجات، في حين لم تعلن الحكومة حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا، مكتفية بتشكيل لجنة تحقيق أثارت شكوك المعارضة بشأن استقلاليتها.

تصميم خاص خريطة تنزانيا
خريطة تنزانيا (الجزيرة)

وفي تصريحاته الأخيرة، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تجنب العنف والانخراط في حوار سياسي.

وأضاف "أحث إخوتي التنزانيين على التكاتف ومناقشة القضايا التي تؤثر علينا. لا نريد أن نعود إلى ما مررنا به، لأن العواقب لا يمكن إصلاحها".

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

