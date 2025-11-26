تنزانيا تلغي احتفالات الاستقلال وسط دعوات للتظاهر

أعلنت الحكومة التنزانية إلغاء احتفالات يوم الاستقلال المقررة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل تصاعد الدعوات الشعبية للتظاهر احتجاجا على ما وصفته المعارضة بـ"المجازر" التي رافقت الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء موغولو نكيمبا إن الأموال المخصصة للاحتفالات ستوجّه للبنية التحتية التي تضررت جراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الاقتراع في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الرئيسة سامية صلوحو حسن فازت بنسبة 98% من الأصوات، غير أن أحزاب المعارضة رفضت النتائج ووصفتها بأنها "مفبركة بالكامل" و"غير حقيقية".

وقد جرى استبعاد أبرز منافسي المعارضة إما عبر السجن أو عبر قرارات إدارية، إذ يقبع زعيم حزب "تشاديما" توندو ليسو في السجن منذ أبريل/نيسان بتهم تتعلق بالخيانة، بينما رُفض ترشح المعارض لوهاغا مبينا، لأسباب "إجرائية".

احتجاجات وقمع

وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للتنديد بالنتائج، لتواجههم السلطات بحملة قمع وصفتها منظمات حقوقية بأنها "عنيفة" و"قمعية".

وتؤكد المعارضة أن المئات قُتلوا خلال تلك الاحتجاجات، في حين لم تعلن الحكومة حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا، مكتفية بتشكيل لجنة تحقيق أثارت شكوك المعارضة بشأن استقلاليتها.

وفي تصريحاته الأخيرة، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تجنب العنف والانخراط في حوار سياسي.

وأضاف "أحث إخوتي التنزانيين على التكاتف ومناقشة القضايا التي تؤثر علينا. لا نريد أن نعود إلى ما مررنا به، لأن العواقب لا يمكن إصلاحها".