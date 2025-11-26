تعتبره كابل ندبة استعمارية.. ما الخط الذي يثير التوتر بين أفغانستان وباكستان؟

يسود توتر دائم بين أفغانستان وباكستان، ويتجدد بين الحين والآخر، وغالبا ما يتحول إلى اشتباكات حدودية بين قوات البلدين الجارين تخلف سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بينهما، فما مصدر هذا الصراع؟ ولماذا تحول إلى بؤرة توتر دائمة؟

وحسب تقرير لأحمد جرار على قناة الجزيرة، تعود جذور الخلاف إلى الخط الحدودي الذي رسمه البريطانيون بين البلدين عام 1893 حين كانت الإمبراطورية البريطانية تخوض صراعا جيوسياسيا مع روسيا القيصرية في منطقة آسيا الوسطى.

ويُعرف الخط الحدودي باسم "خط دوراند" نسبة إلى وزير خارجية الهند البريطانية آنذاك مورتمير دوراند، وشق الخط مناطق البشتون وترك العائلات والقبائل موزعة على طرفي الحدود.

واعتبرت باكستان منذ تأسيسها عام 1947 الخط حدودا دولية معترفا بها، لكن كل الحكومات الأفغانية منذ ذلك التاريخ لم تعترف به، ورأت فيه ندبة استعمارية فُرضت على الجغرافيا والناس بالقوة، مما جعل خط دوراند مصدر توتر دائم.

وفي عام 2007 ظهرت حركة طالبان باكستان داخل المناطق القبلية في وزيرستان وإقليم خيبر بعد الحملات العسكرية التي بدأ الجيش الباكستاني بشنها منذ العام 2002 داخل مناطق القبائل التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي عقب مرحلة الغزو الأميركي لأفغانستان نهاية 2001.

ملاذات آمنة

وبعد عودة حركة طالبان أفغانستان إلى السلطة في كابل عام 2021 زادت وتيرة هجمات طالبان باكستان ضد الجيش الباكستاني، إذ شهدت تصاعدا لافتا منذ ذلك التاريخ، واتهمت إسلام آباد سلطات كابل الجديدة بمنح طالبان باكستان ملاذات آمنة في الأراضي الأفغانية، مما أشعل فصلا جديدا من التوتر تُرجم لاحقا على شكل اشتباكات قرب المعابر الحكومية لأكثر من مرة بين الجيشين الأفغاني والباكستاني.

وتصاعد التوتر مع قيام سلاح الجو الباكستاني في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتنفيذ ضربات متزامنة في كابل وخوست وجلال آباد وبكتيكا لاستهداف قادة في حركة طالبان باكستان، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات حدودية واسعة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

ونجحت جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عدة -على رأسها قطر وتركيا- في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الجارين، لكن الاتفاق -يضيف تقرير الجزيرة- لم ينجح في إعادة الهدوء بشكل كامل في ظل تجدد الاشتباكات وإن بوتيرة أقل.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قالت السلطات الأفغانية إن مقاتلات باكستانية شنت غارات على ولايات كونر وخوست وبكتيكا شرقي البلاد.

وجاءت الغارات جاءت بعد يوم واحد من هجوم انتحاري في مدينة بيشاور الباكستانية قُتل فيه عدد من أفراد الأمن، واتهمت إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالمسؤولية عنه.