تحطم طائرة مساعدات في جنوب السودان ومصرع طاقمها

لقي 3 من أفراد طاقم طائرة شحن مصرعهم صباح الثلاثاء إثر تحطم طائرة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمالي جنوب السودان.

وقال نائب مدير منظمة "ساماريتان بيرس" في جنوب السودان، بيكرام راي، إن الطائرة التي كانت تحمل نحو طنّين من الإمدادات الغذائية أقلعت من العاصمة جوبا باتجاه منطقة لير، قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومترا من المهبط.

وأضاف "ببالغ الحزن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة قد لقوا حتفهم".

وكانت الطائرة تابعة لشركة "ناري إير" المحلية التي تقدم خدمات الشحن والرحلات الخاصة داخل البلاد، ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى الآن. كما لم تُعرف تفاصيل عن نوع الطائرة أو أسباب الحادث.

سياق إنساني وأمني

يأتي الحادث في وقت يشهد فيه جنوب السودان أزمات إنسانية متكررة بسبب الفيضانات والنزاعات، حيث يعتمد آلاف النازحين على المساعدات الدولية للوصول إلى الغذاء والدواء.

وتُعد ولاية الوحدة إحدى أكثر المناطق حساسية، إذ تجمع بين ثروات النفط وموقعها الحدودي مع السودان، وذلك ما يجعلها عرضة للتوترات الأمنية والسياسية.

وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب تردّي البنية التحتية تجعل النقل الجوي خيارا أساسيا لإيصال المساعدات، وهو ما يضاعف المخاطر في بلد يعاني من ضعف الرقابة على معايير السلامة الجوية.