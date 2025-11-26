أخبار|بيئة ومناخ|تايلند

بالصور.. السيول تضرب دولا عدة وتفاقم معاناة النازحين في غزة

KHAN YUNIS, GAZA - NOVEMBER 25: Palestinians, living in a tent city in an-Namsawi neighborhood of Khan Yunis, struggle with the water and mud puddles formed due to the rainfall, on November 25, 2025. Heavy rainfall flooded many tents. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Agency )
مخيمات خان يونس في غزة تعكس جانبا من الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها النازحون مع استمرار الأمطار (الأناضول)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

ضربت موجات أمطار غزيرة مناطق مختلفة من العالم خلال الأيام الماضية وتسببت بحدوث فيضانات مفاجئة ألحقت أضرارا واسعة بالبنى التحتية، وكشفت عن هشاشة قدرة كثير من المدن على التعامل مع الأمطار الفجائية والغزيرة.

وبينما تعاملت دول عدة مع تأثيرات السيول ضمن إمكاناتها، فاقمت الأمطار في قطاع غزة حالة الانهيار الإنساني التي يعيشها السكان منذ بدء الحرب الإسرائيلية، محولة المخيمات إلى بقع غارقة بالمياه والطين.

People carry wood while walking in floodwaters at a makeshift camp housing displaced Palestinians following heavy rain in Gaza City on November 25, 2025. The Gaza Strip has been largely reduced to rubble after two years of fighting, sparked by Hamas's attack on Israel on October 7, 2023, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed at least 69,733 people, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
معاناة النازحين في المخيمات المؤقتة بعد السيول الأخيرة حيث تتحول الأمطار إلى عبء إضافي على الأسر (الفرنسية)
نازحة تحاول التكيّف مع الظروف القاسية داخل مخيمات غزة في وقت تزيد فيه الأمطار من هشاشة الخيام (رويترز)

وحولت الأمطار الغزيرة في قطاع غزة حياة مئات آلاف النازحين إلى معاناة إضافية، بعدما دهمت السيول مخيمات دير البلح وخان يونس ورفح، وغمرت الخيام، وأتلفت مقتنيات الأسر التي تعيش في مساكن مؤقتة لا تقوى على مقاومة الرياح أو تجمع المياه.

وأكدت منظمات إغاثية أن الأمطار الأخيرة "كشفت عن واقع كارثي" يعيشه نحو 1.8 مليون نازح داخل القطاع، في ظل غياب شبه كامل لمقومات الصرف الصحي.

KHAN YUNIS, GAZA - NOVEMBER 25: Palestinians, living in a tent city in an-Namsawi neighborhood of Khan Yunis, struggle with the water and mud puddles formed due to the rainfall, on November 25, 2025. Heavy rainfall flooded many tents. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Agency )
أطفال ونازحون يواجهون تجمعات المياه داخل المخيمات في خان يونس (الأناضول)
NUSEIRAT, GAZA - NOVEMBER 25: A view of makeshift tents flooding after heavy rainfall at the Nuseirat Refugee camp as the Palestinian families struggle to live under harsh living conditions while the Israeli attacks continue in Nuseirat, Gaza on November 25, 2025. ( Hassan Jedi - Anadolu Agency )
مشاهد من مخيم النصيرات توثّق آثار السيول الغزيرة على التجمعات السكنية المؤقتة (الأناضول)

وأغلقت مياه السيول طرقا ترابية يعتمد عليها السكان في التنقل بين المخيمات، بينما عجزت طواقم الدفاع المدني -بسبب نقص المعدات والوقود- عن الوصول إلى عدد من المناطق التي اجتاحتها المياه. كما تسببت الرطوبة المستمرة في انتشار أمراض جلدية وصدرية بين الأطفال، وسط تحذيرات منظمات دولية من تفاقم الوضع الصحي.

People ride in a vehicle driven through floodwaters at a makeshift camp housing displaced Palestinians following heavy rain in Gaza City on November 25, 2025. The Gaza Strip has been largely reduced to rubble after two years of fighting, sparked by Hamas's attack on Israel on October 7, 2023, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed at least 69,733 people, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
حركة السكان داخل المخيمات في غزة تتواصل رغم السيول في ظل غياب بنى تحتية قادرة على استيعاب الأمطار (الفرنسية)
NUSEIRAT, GAZA - NOVEMBER 25: A view of makeshift tents flooding after heavy rainfall at the Nuseirat Refugee camp as the Palestinian families struggle to live under harsh living conditions while the Israeli attacks continue in Nuseirat, Gaza on November 25, 2025. ( Hassan Jedi - Anadolu Agency )
خيام مغمورة داخل مخيم النصيرات حيث يواجه سكان القطاع أوضاعا معيشية معقدة تتفاقم مع كل موجة مطر (الأناضول)

وضربت السيول كذلك مناطق عربية أخرى، فقد شهد الأردن هطولات غزيرة أدت إلى غرق شوارع رئيسية في عمّان والزرقاء وسحاب والكرك والطفيلة، وعلقت عشرات المركبات وسط تدفقات المياه، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ محاصرين جراء السيول.

السيول في ابو الزيغان .. الجزيرة نت
منطقة أبو الزيغان في الأردن تسجل واحدة من أكثر موجات الأمطار تأثيرا هذا الموسم وسط شلل مروري (الجزيرة)
السيول في الزرقاء .. الجزيرة
مدينة الزرقاء تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي كشفت عن محدودية البنية الخدمية في الأردن (الجزيرة)

وأوقعت الأمطار الموسمية في آسيا خسائر بشرية كبيرة، خاصة في تايلند وفيتنام وإندونيسيا.

وتسببت السيول والانهيارات الطينية في مقتل عشرات الأشخاص وأجبرت السيول والانهيارات الطينية آلاف العائلات على النزوح.

People wade through a flooded area in Hat Yai district, Songkhla, Thailand, November 22, 2025. REUTERS/Roylee Suriyaworakul TPX IMAGES OF THE DAY
شوارع في جنوب تايلند تشهد اضطرابات واسعة في الحركة اليومية نتيجة الفيضانات (رويترز)
People (L) wade through floodwaters near inundated vehicles in Nha Trang, Vietnam's coastal province of Khanh Hoa on November 20, 2025. Rescuers plucked stranded people from the rooftops of submerged homes as widespread flooding inundated central Vietnam, where authorities said on Thursday at least 16 people were killed. (Photo by Duc Thao / AFP)
أحياء في وسط فيتنام تعاني من تبعات الفيضانات التي تسببت بعزل مناطق كاملة وسط استمرار البحث عن مفقودين (الفرنسية)
This photo taken on November 20, 2025 shows people wading through floodwaters in Nha Trang in Vietnam's coastal province of Khanh Hoa. Rescuers raced to find more than a dozen people still missing on November 22 after a week of heavy flooding in Vietnam, where authorities said at least 55 people have died. (Photo by Duc Thao / AFP)
مناطق منكوبة في فيتنام تعكس حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة (الفرنسية)

وضربت السيول أجزاء واسعة من إندونيسيا خلال اليومين الماضيين، متسببة بمقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، بعد أن اجتاحت المياه قرى ساحلية وجبلية وفاضت الأنهار على نحو مفاجئ.

وتعكس موجات السيول التي ضربت دولا عدة -وعلى رأسها غزة- واقعا مناخيا يزداد اضطرابا عاما بعد آخر، في حين تظهر تأثيراتها أكثر قسوة على المناطق المنهكة بالحرب أو الفقر أو ضعف البنى التحتية.

وبينما تواصل فرق الإغاثة جهودها للحد من الأضرار، يبقى الملايين في أنحاء العالم عرضة لتقلبات جوية مفاجئة باتت تتجاوز قدرات المجتمعات على التكيف، في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من أن الأسوأ قد يكون قادما مع استمرار تفاقم الظواهر المناخية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

