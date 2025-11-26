البنتاغون: جاهزون لتنفيذ أي قرار للقيادة السياسية ضد فنزويلا

قال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) للجزيرة أمس الثلاثاء إن القوات الأميركية جاهزة إذا قررت القيادة السياسية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد فنزويلا، لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن انفتاحه على الحوار مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر المسؤول الأميركي أن زيارة وزير الحرب بيت هيغسيث إلى جمهورية الدومينيكان تشير إلى استمرار ضغوط إدارة ترامب على القيادة الفنزويلية.

وقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن وزير الحرب سيزور اليوم الأربعاء جمهورية الدومينيكان، حيث سيجري مباحثات مع رئيس البلاد ووزير الدفاع، وسيؤكد "الالتزام بحماية الشركاء الإقليميين وضمان الاستقرار والأمن في الأميركتين".

ومنذ أغسطس/آب الماضي حشدت واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي، من بينها أكبر حاملة طائرات في العالم وأسطول من السفن الحربية بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويرسل الرئيس الأميركي إشارات متضاربة بشأن إمكانية تنفيذ ضربات على الأراضي الفنزويلية، فقد سمح بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وأكد أنه لا يستبعد التدخل العسكري، لكنه قال في الوقت نفسه إنه سيتحدث مع الرئيس الفنزويلي.

وتتهم الإدارة الأميركية مادورو بقيادة عمليات تهريب المخدرات، وهي تهمة ينفيها الرئيس الفنزويلي الذي يقول إن الولايات المتحدة تختلق حربا ضد بلاده.

وقُتل ما لا يقل عن 83 شخصا في 21 هجوما نفذتها الولايات المتحدة ضد سفن في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي منذ سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى ضلوعها في تهريب المخدرات.