البنتاغون: جاهزون لتنفيذ أي قرار للقيادة السياسية ضد فنزويلا

A U.S. Navy F/A-18F Super Hornet aircraft is launched from the aircraft carrier USS Gerald R. Ford while operating in the Caribbean Sea, November 18, 2025. Petty Officer 1st Class Jerome Johnson/U.S. Navy/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
مقاتلة تنطلق من على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في البحر الكاريبي (رويترز/البحرية الأميركية)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 03:41 (توقيت مكة)

قال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) للجزيرة أمس الثلاثاء إن القوات الأميركية جاهزة إذا قررت القيادة السياسية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد فنزويلا، لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن انفتاحه على الحوار مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر المسؤول الأميركي أن زيارة وزير الحرب بيت هيغسيث إلى جمهورية الدومينيكان تشير إلى استمرار ضغوط إدارة ترامب على القيادة الفنزويلية.

وقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن وزير الحرب سيزور اليوم الأربعاء جمهورية الدومينيكان، حيث سيجري مباحثات مع رئيس البلاد ووزير الدفاع، وسيؤكد "الالتزام بحماية الشركاء الإقليميين وضمان الاستقرار والأمن في الأميركتين".

ومنذ أغسطس/آب الماضي حشدت واشنطن قدرات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي، من بينها أكبر حاملة طائرات في العالم وأسطول من السفن الحربية بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويرسل الرئيس الأميركي إشارات متضاربة بشأن إمكانية تنفيذ ضربات على الأراضي الفنزويلية، فقد سمح بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في فنزويلا، وأكد أنه لا يستبعد التدخل العسكري، لكنه قال في الوقت نفسه إنه سيتحدث مع الرئيس الفنزويلي.

وتتهم الإدارة الأميركية مادورو بقيادة عمليات تهريب المخدرات، وهي تهمة ينفيها الرئيس الفنزويلي الذي يقول إن الولايات المتحدة تختلق حربا ضد بلاده.

وقُتل ما لا يقل عن 83 شخصا في 21 هجوما نفذتها الولايات المتحدة ضد سفن في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي منذ سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى ضلوعها في تهريب المخدرات.

المصدر: الجزيرة + وكالات

