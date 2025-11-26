الأمم المتحدة: نقص التمويل يعرقل حمايتنا للمدنيين بالسودان

حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يهدد جهود حماية المدنيين في السودان، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ويحدّ من قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية ووقف تصاعد النزاع في ولايات شمال وغرب كردفان، حيث يواجه المدنيون أعمال عنف مباشرة تشمل القتل والاغتصاب.

فقد أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في لقاء للجزيرة- أن وكالات المنظمة تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الإغاثة بسبب نقص التمويل، في وقت يزداد فيه عدد اللاجئين والنازحين بشكل كبير.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستتواصل مع جميع الأطراف الأسبوع المقبل في محاولة لإيقاف النزاع، لافتا إلى ضرورة تقديم دعم دولي عاجلا لضمان استمرار عمليات الدعم الإنسانية.

ودعا المتحدث الأممي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير تمويل بأسرع وقت، كما شدد على ضرورة استخدام الدول ذات التأثير نفوذها للضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل بمفردها في ظل التعقيدات الحالية وتعدد التحديات الميدانية والسياسية.

وشدد ستيفان دوجاريك على أن تزايد هذه الانتهاكات يجعل المدنيين "في وضع هش"، ويصعب من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أصحابها.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن حرب اندلعت في أبريل/نيسان 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.