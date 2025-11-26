إسقاط 39 اتهاما لترامب بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020

أسقط قاض أميركي التهم الموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب وحلفائه فيما أثير بشأن محاولتهم تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا لصالح الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري.

وأظهرت وثائق حكومية أميركية الأربعاء أن المدعي العام بيتر سكاندالاكيس طلب إسقاط التهم، وعددها 39، الموجهة إلى ترامب ومجموعة من مساعديه، وقال إن متابعة القضية أمر "غير مجد".

وكتب سكاندالاكيس، الذي تولى المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري خلفا للمدعية العامة لمقاطعة فولتون بعد استبعادها العام الماضي، "أدرك أنه في ظل الانقسامات السياسية العميقة التي تجتاح بلدنا، لن يحظى هذا القرار بقبول واسع".

ورحب ستيف سادو، محامي ترامب، بهذا القرار، وقال إنه ما كان ينبغي رفع القضية من الأساس.

وكانت هذه القضية واحدة من 4 دعاوى جنائية واجهها ترامب خلال الأعوام التي تلت خسارته لانتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

ولم تحل سوى قضية واحدة فقط للمحاكمة، وهي قضية في نيويورك تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016. وثبتت إدانة ترامب في هذه القضية، لكنه طلب إسقاطها.