إسرائيل تتعرف على رفات أسير تسلمته الثلاثاء

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعرف على جثة الأسير الذي أعيد من غزة أمس الثلاثاء، وقال إنه يعود لدرور أور من مستوطنة بئيري.

وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أمس تسلّم الجيش جثة أحد الأسرى الإسرائيليين عبر الصليب الأحمر الدولي، الذي تسلمها بدوره من سرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– بعد استخراجها أول أمس الاثنين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان اليوم الأربعاء- إن أور من مستوطنة بئيري بمحاذاة غزة، وقُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعا مكتب نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء، وإعادة جثامين باقي الأسرى، في إطار تنفيذ الاتفاق لوقف إطلاق النار"، على حد زعمه، مشددا بأنه لن يتهاون حتى تتم استعادة جميع الأسرى.

وفي حين تدَّعي إسرائيل أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، أحدهما عامل تايلندي، تؤكد حماس أنها سلمت كل الأسرى الإسرائيليين الـ20 الأحياء ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى.

ومقابل رفات كل أسير تفرج إسرائيل عن جثامين 15 فلسطينيا قتلتهم خلال حرب الإبادة على غزة وتحتجز جثامينهم. وأظهرت معظم جثامين الأسرى الفلسطينيين التي تم تسليمها تعرضهم لتعذيب شديد، فضلا عن تجويع وإهمال طبي، بل وقتل بعضهم خنقا.

كما يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إلى جانب ذلك، يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، واستشهد عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وكان يُفترض أن ينهي الاتفاق الذي بدأ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب الإبادة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

كما تمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.