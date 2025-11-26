أخبار|فلسطين

ألبانيزي: الإبادة في غزة محت 69 عاما من التنمية

United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the occupied Palestinian territory, Francesca Albanese, speaks during a press conference at the European headquarters of the UN in Geneva, Switzerland, September 15, 2025. REUTERS/Pierre Albouy
مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 00:54 (توقيت مكة)

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس، الثلاثاء، أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق. وأضافت "هذه ليست حربا.. إنها إبادة جماعية".

ونشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أوضح أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 "أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل".

وذكر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023-2024، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.

وأوضحت الهيئة الأممية أن الحرب الإسرائيلية دمرت كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".

وقال التقرير إن الأزمة الاقتصادية الناتجة تعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

وحذّر من أن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة تظل خلالها غزة معتمدة على دعم دولي مكثف، مبينا أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

