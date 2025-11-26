ألبانيزي: الإبادة في غزة محت 69 عاما من التنمية

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس، الثلاثاء، أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق. وأضافت "هذه ليست حربا.. إنها إبادة جماعية".

ونشرت المقررة الأممية نسخة من ملخص التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي أوضح أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 "أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل".

BREAKING: A new UN report finds that Israel’s assault on Gaza – with the destruction of health care, education, infrastructure, even the banking system – has erased 69 years of human development, marking the worst economic collapse ever recorded.

This is not war: it is genocide. pic.twitter.com/9fGRlFOdRJ — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 25, 2025

وذكر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023-2024، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.

وأوضحت الهيئة الأممية أن الحرب الإسرائيلية دمرت كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".

وقال التقرير إن الأزمة الاقتصادية الناتجة تعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

وحذّر من أن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة تظل خلالها غزة معتمدة على دعم دولي مكثف، مبينا أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار.