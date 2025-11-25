واشنطن وكييف تؤكدان تقدم مفاوضات وقف الحرب وموسكو ترفض مطالب أوروبية

أشادت واشنطن وكييف مساء الاثنين بتقدم المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين قالت روسيا إن الأوروبيين قدموا خطة غير بناءة.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.

وأقر بوجود "بعض نقاط الخلاف في الخطة المقترحة بشأن أوكرانيا"، حيث "تواصل فرقنا العمل عليها".

وشدد البيت الأبيض على أنه "لا يمكن الاستمرار في بيع الأسلحة للناتو لإرسالها لأوكرانيا وترامب يريد إنهاء الحرب".

لكن البيت الأبيض نفى الاتهامات التي توجه لترامب وخصوصا من داخل الحزب الجمهوري بأنه منحاز الى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق "لفكرة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما".

وأضافت ليفيت أن ترامب أبدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بغزو روسي لأوكرانيا.

خطوات قابلة للتنفيذ

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه "لم تعد هناك 28 بندا من خطة السلام الأميركية، وتم أخذ الكثير من الأمور الصحيحة في الصيغة الجديدة".

وأضاف "الآن يمكن أن تصبح قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ".

كذلك، قال نائب وزير خارجية أوكرانيا إن كييف وواشنطن أظهرتا القدرة على إنتاج وثيقة سلام قابلة للتطبيق.

وتتواصل في جنيف محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.

وعُقدت هذه المحادثات بصورة طارئة أول أمس الأحد استنادا إلى خطة ترامب لوقف الحرب والمؤلفة من 28 بندا.

وشددت ألمانيا على ضرورة مشاركة روسيا في المفاوضات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا.

وقال المستشار فريدريش ميرتس إن "روسيا يجب أن تكون حاضرة إلى طاولة (المفاوضات)"، لكنه استبعد تحقيق تقدّم دبلوماسي خلال الأسبوع الجاري".

من جانبه، قال الكرملين إن المقترح الأوروبي المقابل للخطة الأميركية غير بنّاء ولا يناسب روسيا.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء "علمنا صباح اليوم (الاثنين) بوجود خطة أوروبية تبدو للوهلة الأولى غير بنّاءة على الإطلاق وغير مناسبة لنا".