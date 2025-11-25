كيف تفاعلت المنصات اليمنية مع وصول غبار بركان إثيوبيا؟

أثار وصول سحائب كثيفة من الغبار والرماد البركاني إلى الأجواء اليمنية، نتيجة انفجار بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا، موجة قلق واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تداعيات هذه الظاهرة الطبيعية النادرة على الصحة العامة والبيئة.

وانفجر البركان في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، في حدث استثنائي يعد الأول من نوعه منذ نحو 12 ألف عام، حيث قذف أعمدة ضخمة من الدخان والرماد البركاني وصلت إلى دول عديدة في المنطقة.

ويقع البركان على بعد 800 كيلومتر شمال شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويبلغ ارتفاعه نحو 500 متر، كما أنه يقع ضمن منطقة نشاط جيولوجي مكثف حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان.

ووثقت عدسات الكاميرات اللحظات الأولى لانفجار البركان، حيث سمع دوي انفجار مرعب شبهه السكان بانفجار قنبلة ضخمة، في مشهد أثار الرعب لدى السكان المحليين والمراقبين الإقليميين.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم السحب الدخانية الهائلة التي قذفها البركان باتجاه البحر الأحمر واليمن، كما امتدت السحائب الدخانية لتصل إلى سلطنة عمان والهند وباكستان، في ظاهرة طبيعية نادرة.

ونشر يمنيون مقاطع فيديو قالوا إنها توثق تجمع الغبار والرماد في بعض مناطق البلاد بسبب البركان، في مشاهد أظهرت كثافة السحب الغبارية التي غطت سماء عدد من المحافظات اليمنية.

تحذير يمني

وأصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة اليمنية بيانا تحذيريا، أوضح فيه أن هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني.

وأضاف المركز أن خطر التأثر بالرماد البركاني لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات وفقا لحالة الرياح واتجاهاتها السائدة.

وشدد المركز على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أضرار الرماد، ومنها البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج لتقليل استنشاق الجسيمات الدقيقة.

إعلان

كما دعا المركز إلى غسل الوجه والعينين بشكل متكرر، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام، وتنظيف الأماكن بلطف بعد تهدئة السحاب، وفحص المضخات والأنظمة المرشحة للمياه للحد من تلوث مياه الري.

ورصد برنامج شبكات (2025/11/25) جانبا من تعليقات اليمنيين على هذه المشاهد والأخبار وموجة الغبار التي شهدتها بعض المناطق، خصوصا أن الموضوع أصبح حديث المنصات في البلاد، حيث كتب نجران:

جغرافيا الآلام واحدة بين اليمن والقرن الأفريقي، لا حدود توقف الكوارث ولا فيزا للرماد، ما يحدث في الضفة الأخرى للبحر يصلنا فورا سواء كان سياسة أو حربا أو بركانا، نحن في مركب واحد

بدوره، وجه محمد تحذيرا لأصحاب الأمراض التنفسية من مخاطر الغبار البركاني، فغرد:

لأصحاب الأمراض التنفسية، البسوا الكمامات، هناك غبار بركاني شديد في أجواء اليمن، نتيجة لانفجار بركان في إثيوبيا.. المصائب لا تأتي فرادى

أما زكي فأعرب عن مخاوفه من تداعيات جيولوجية أوسع للانفجار البركاني، فكتب:

أخشى أن يتسبب بركان عفر في إثيوبيا بموجات من الاهتزازات للصفائح التكتونية تعمل على نشوء زلازل واسعة بالمنطقة وصولا إلى اليمن

وفي تغريدته، طالب سامي الحكومة اليمنية بالتحرك العاجل لحماية المواطنين، فقال:

ينبغي على الحكومة اليمنية التنسيق مع السلطات الإثيوبية لمتابعة النشاط البركاني ومدى تأثيره على مواطني اليمن وأراضيه، وأن يستعد اليمن لمواجهة هذه الكارثة لحماية مواطنيه من انعكاساتها الصحية خصوصا على مرضى الربو ومن يعانون من أمراض تنفسية أخرى

ويأتي هذا القلق الشعبي في ظل غياب معلومات رسمية كافية عن مدى خطورة الرماد البركاني على الصحة العامة، مما دفع كثيرين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية والإجراءات الوقائية من قبل السلطات المعنية.

وتعد هذه الحادثة تذكيرا بالروابط الجغرافية والبيئية الوثيقة بين اليمن ودول القرن الأفريقي، حيث تتشارك المنطقة في كثير من التحديات الطبيعية والمناخية التي لا تعترف بالحدود السياسية.