غضب فينيسيوس من الاستبدال وتهديده بالرحيل عن الريال يشعل المنصات

أثار موقف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب انفجاره غضبا من قرار المدرب تشابي ألونسو استبداله في الشوط الثاني، في مشهد كشف عن توترات داخلية تهدد استقرار النادي الملكي رغم تصدره الدوري.

ورصدت الكاميرات لحظة مغادرة فينيسيوس الملعب، وهو يردد عبارات صادمة منها "دائما أنا" و"سأرحل عن الفريق" و"الأفضل أن أغادر"، في مشهد عكس حالة من الإحباط والغضب لدى اللاعب من قرارات مدربه التكتيكية.

وسارع فينيسيوس لاحقا إلى نشر رسالة اعتذار موجهة للجماهير وزملائه ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، أكد فيها أن رد فعله لم يكن مناسبا، لكن اللافت أن اعتذاره خلا تماما من أي إشارة إلى اسم المدرب تشابي ألونسو.

من جهته، حاول ألونسو تهدئة الأجواء المتوترة وأشاد بصدق فينيسيوس في تصريحاته، قائلا، إن اللاعب تحدث من القلب عن معنى النادي بالنسبة له، مؤكدا أن الموضوع أُغلق يوم الأربعاء الماضي.

لكن وفق تقرير نشرته صحيفة "أثليتيك"، فإن فينيسيوس دخل إلى مكتب الرئيس بيريز واعتذر منه شارحا إحساسه بأنه لم يعد يحظى بالمكانة نفسها التي كان عليها في عهد كارلو أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي أكد لبيريز أن قرارات ألونسو التكتيكية في الأشهر الأخيرة جعلته يشعر بأن المدرب لا يثق فيه، قبل أن يفجر قنبلة من العيار الثقيل.

لا جدوى من البقاء

وصرح فينيسيوس بأنه لا يرى أي جدوى في تجديد عقده مع ريال مدريد ما دامت علاقته بالمدرب متوترة، في تصريح يهدد بتعقيد مستقبل النجم البرازيلي مع النادي الملكي.

وتشير الإحصائيات إلى أن فينيسيوس أكمل 5 مباريات فقط من أصل 17 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم، كما بدأ 4 مباريات على مقاعد البدلاء، في مؤشر على تراجع دوره الأساسي.

ينتهي عقد فينيسيوس مع النادي الأبيض في يونيو/حزيران 2027، ويتقاضى فيه راتبا صافيا يقارب 18 مليون يورو سنويا، مع شرط جزائي ضخم يصل إلى مليار يورو.

قدم النادي عرضا للتجديد يرفع راتب فينيسيوس إلى نحو 20 مليون يورو صافية سنويا، لكن معسكر اللاعب طالب بعقد وصفوه بـ"التاريخي" يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويا.

وتضمنت مطالب فينيسيوس راتبا ثابتا وحوافز مرتبطة بالأداء والألقاب، بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة، لكن المفاوضات توقفت عند هذا الحد دون التوصل إلى اتفاق.

ويمتلك فينيسيوس سجلا حافلا بالإنجازات، حيث سجل أكثر من 100 هدف بقميص ريال مدريد في أكثر من 200 مباراة رسمية، وساهم في الفوز بنهائي دوري الأبطال 2022.

كما سجل الهدف الثاني في نهائي 2024، وتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من فيفا، ما يجعل مطالبه المالية محل نقاش واسع بين المشجعين والخبراء.

ورصد برنامج شبكات (2025/11/25) جانبا من تعليقات المشجعين على الأزمة الداخلية في ريال مدريد، حيث كتب فاضل متحديا:

لا كبير على الريال، من يريد الخروج فليخرج غير مأسوف عليه، خرج رونالدو وزيدان وراؤول وراموس وبقي الريال

من جهتها، دافعت خلود عن فينيسيوس مشيرة إلى تأثيره الحاسم في المباريات رغم الانتقادات الموجهة إليه، فغردت:

المشكلة الي ينتقد فينيسيوس يقولك بس يطلع فيني بيتحرر الريال، وهو بس يدخل بيتكركب الفريق الآخر ويبلش فيني بالأهداف

أما سيف فحذر من خطورة الانقسام بين المدرب واللاعبين على مستقبل الفريق، فكتب:

إذا يوجد انقسام بين المدرب وبين اللاعبين يجب على الإدارة مساندة اللاعب ودعم المدرب، وإلا الفريق سيصبح أحزابا وتكتلات ويستحيل أن يلتزم اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني

وانتقد محمود قدرات المدرب ألونسو، معتبرا أن غيابه عن تدريب الريال سيكون أفضل للفريق، فغرد:

تشافي ألونسو غير مؤهل لتدريب الريال وسيحرمنا من رؤية فينيسيوس في الميدان، وبدون هذا اللاعب لن يحقق الريال شيئا

وتتحدث الصحف الإسبانية عن علاقة قوية تربط بين بيريز وفينيسيوس، لكن التساؤل الأبرز يبقى حول ما إذا كان الرئيس سيوافق على شروط اللاعب برفع راتبه السنوي أم سيتخذ موقفا حاسما؟

وتشير تقارير صحفية إلى وجود قائمة من لاعبي النادي يتزعمهم فينيسيوس جونيور، تضم أسماء مثل فالفيردي ورودريغو وإبراهيم دياز، ينتقدون المدرب ورؤيته الفنية، في إشارة إلى انقسام داخلي قد يهدد استقرار الفريق.