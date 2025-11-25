مقتل رجل أمن سوري باستهداف حاجز في السويداء

أفاد مصدر أمني سوري، اليوم الثلاثاء، بمقتل عنصر وإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي في ريف السويداء الغربي جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت حاجزا أمنيا في ريف السويداء الغربي ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي في السويداء، السبت الماضي، تحرير مواطنين اثنين اختطفا قبل نحو شهر ونصف، وأوضحت أنهما حُررا بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى والجرحى.

وعرضت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث السويداء، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، آخر ما توصلت إليه في تحقيقاتها، وتعهدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام بدمشق، إن هذا المؤتمر يعبّر عن التزام اللجنة بواجبها القانوني في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وبدأت الاضطرابات في السويداء بمواجهات بين عشائر بدوية ومسحلين دروز، في يوليو/تموز الماضي وتدخلت القوات الحكومية السورية لاحتواء المواجهات لكنها تعرضت للاستهداف من المجموعات المسلحة المحلية، وكذلك من إسرائيل، واضطرها هذا للانسحاب.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات من مدنيين وعسكريين، وأفادت تقارير بوقوع انتهاكات شملت إعدامات ميدانية وتهجير آلاف السكان.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.