"طرد تاريخي بالدوري الإنجليزي".. إدريسا يعتدي على زميله مايكل كين

طرد إدريسا إثر اعتدائه على زميله مايكل كين خلال مواجهة مانشستر يونايتد
Published On 25/11/2025
آخر تحديث: 17:10 (توقيت مكة)

شهد العالم الافتراضي، وخاصة بين الرياضيين، تفاعلا واسعا مع لقطة طرد لاعب إيفرتون السنغالي إدريسا غي إثر اعتدائه على زميله مايكل كين خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الاثنين.

الحادثة وقعت بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء، إذ دخل الثنائي في مشادة ساخنة عقب ثوان من فرصة خطيرة حصل عليها لاعب يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز. وبعد أن دفع كين زميله إدريسا، بدا أن إدريسا رفع يداه في وجه المدافع، رغم أن الاحتكاك كان بسيطا، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب السنغالي.

هذه الواقعة أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفها العديد من المتابعين بأنها حادثة نادرة، متسائلين إن كانت قد حدثت من قبل، وما إذا كان قرار الحكم صحيحا.

ردود الفعل على مواقع التواصل جاءت متباينة، إذ اعتبر كثيرون أن الطرد مستحق، لأن الاعتداء على زميل أو خصم بالضرب من دون كرة أو التلفظ بألفاظ غير أخلاقية يعاقب عليه القانون الرياضي بالطرد المباشر، وهو ما ينص عليه قانون كرة القدم.

وأكد بعضهم أن الدليل على صحة القرار هو عدم اعتراض اللاعبين على العقوبة.

كما أشار آخرون إلى وجود حالات مشابهة، من بينها واقعة حدثت بين لاعبي المنتخب الإيراني، حين طرد أحدهم بعد أن صفع زميله.

وتعد هذه المرة الأولى التي يطرد فيها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشادة مع زميله منذ حادثة طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي، بعد أن صفع زميله آندي جريفين خلال مباراة أمام وست هام يونايتد عام 2008.

في أعقاب المباراة، نشر إدريسا غي بيان اعتذار جاء فيه:

"أعتذر لزميلي مايكل كين، وأتحمل المسؤولية الكاملة عما بدر مني من رد فعل. كذلك أعتذر لجميع زملائي في الفريق، والطاقم الفني، وجماهير النادي. ما حدث لا يعكس شخصيتي ولا القيم التي أؤمن بها. صحيح أن العواطف قد تكون جياشة أحيانا، لكن لا شيء يبرر هذا السلوك، وأتعهد بألا أكرر ما حدث".

