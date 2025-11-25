اعتقالات وضبط أسلحة وذخائر في حملة أمنية ضد خلايا لتنظيم الدولة بحلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء أن قيادة الأمن الداخلي شنت حملة أمنية ضد خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة عفرين شمال غربي محافظة حلب.

وذكرت الوزارة أن السلطات الأمنية تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من ضبط أسلحة متنوعة وقاذفات "آر بي جي" وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر خلال العملية الأمنية.

وأشارت إلى أن الحملة مكنت من اعتقال أفراد الخلية "بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لعمليات تهدد أمن المواطنين واستقرار المنطقة".

عملية دقيقة

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني إن الوحدات الأمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة "عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة عفرين".

وأكد أن الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك الخلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورطين في أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن العملية "تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين ووحداتنا الأمنية ماضية في أداء مهامها بحزم حتى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حلب وسائر أنحاء الوطن".