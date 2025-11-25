شهيد فلسطيني باشتباك مع قوة للاحتلال في نابلس

أفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه داخل منزل حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل فلسطينيا تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية دهس قبل نحو عام ونصف أسفرت عن مقتل جنديين، وفُقد أثره منذ ذلك الحين، قبل أن تقتله قوة إسرائيلية الليلة.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال واصل اقتحام مدينة نابلس، ودفع بتعزيزات عسكرية إضافية في محيط المنطقة لتأمين اقتحام مئات المستوطنين قبر النبي يوسف -عليه السلام- شرقي المدينة.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- عن وقوع تبادل إطلاق نار مع فلسطيني شرقي مدينة نابلس. وبحسب القناة 12 الخاصة، أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الفلسطيني عقب "إطلاق صواريخ على المبنى الذي تحصن داخله".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى صواريخَ مضادة للدروع. وادعت أن الشاب "كان قد سلم لنفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدعس قرب المدينة". وأضافت "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت السبت الماضي سلسلة اقتحامات في نابلس، شملت البلدة القديمة ومحيطها، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف خلال عمليات المداهمة والاعتقال، وفق شهود عيان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة رأس العين وبلدة حوارة جنوبي المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وسط انتشار عسكري مكثف.

ويأتي هذا في ظل تصاعد الاقتحامات من جيش الاحتلال لمختلف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حمايته، والتي تزايدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.