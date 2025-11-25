شهداء بنيران الاحتلال في غزة والنازحون يصارعون البرد والسيول

قالت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنها قتلت 5 مسلحين خرجوا من الأنفاق في رفح، وآخر قالت إنه تجاوز الخط الأصفر شمال قطاع غزة، بينما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال شرقي خان يونس.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر إن فلسطينيا استُشهد في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما أفاد مراسل الجزيرة باستهدافات متلاحقة في الشيخ ناصر وقيزان رشوان، بينها إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية أدى إلى سقوط شهيد آخر.

وفي وسط القطاع، أعلن الدفاع المدني انتشال رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي، ما يرفع حصيلة الضحايا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 17 شهيدا، بينهم من انتُشلوا من تحت الركام، إضافة إلى 16 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

ورفعت الوزارة حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69 ألفا و775 وأكثر من 170 ألف جريح، في حرب وُصفت بأنها من أعتى موجات الإبادة والدمار في تاريخ القطاع.

منخفض جوي

إنسانيا، يواجه مئات آلاف النازحين أوضاعا بالغة القسوة مع قدوم منخفض جوي جديد أغرق الخيام التي تؤوي العائلات في غزة ورفح ودير البلح والزيتون.

ورصد مراسل الجزيرة غرق خيام بكامل محتوياتها من فرش وبطانيات، حيث ناشد الأهالي المنظمات الدولية التدخل العاجل لتوفير مستلزمات الإيواء، خاصة مع استمرار منع الاحتلال إدخال خيام ومواد إنسانية أساسية.

وقالت بلدية غزة إن طواقمها تعمل بقدرات محدودة للحد من آثار السيول، بينما أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من 90% من الخيام القائمة باتت ممزقة وغير صالحة، محذرا من كارثة إنسانية وشيكة.

خروقات

في غضون ذلك، اتهمت منظمات دولية إسرائيل بمواصلة خرق الهدنة، حيث قالت منظمة "الصوت اليهودي" الأميركية إن الاحتلال انتهك وقف إطلاق النار 500 مرة خلال 44 يوما، مؤكدة أن "الإبادة لم تتوقف".

إعلان

كما وثّقت جهات حكومية وحقوقية في غزة عشرات الخروقات، شملت قصفا وإطلاق نار ونسف مبانٍ داخل مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الغارات والعمليات العسكرية تتواصل بوتيرة لا تهدأ، وسط تحذيرات من أن استمرار الهجمات وتدهور الأوضاع الإنسانية قد يدفع القطاع إلى مرحلة أشد خطورة.