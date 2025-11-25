حقيقة فيديو تدمير إندونيسيا 31 قاربا صينيا دخلت مياهها الإقليمية

أثار مقطع فيديو متداول، أخيرا، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بادعاء ناشريه أنه يوثق لحظة تدمير البحرية الإندونيسية 31 قاربا صينيا دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني.

وادعت حسابات على المنصات، أن إندونيسيا اتخذت "إجراء حاسما" من تجاوزات القوارب الصينية، وعزز نشرها على صفحات إخبارية ومؤثرة، الانطباع بأنه مشهد حديث يعكس توترا متصاعدا بين بكين وجاكرتا.

الفيديو الذي يظهر لحظة تفجير أحد القوارب أثناء إبحارها في المياه حصد مئات الآلاف من المشاهدات، ونشره حساب عبر منصة "إكس"، قائلا "ما الذي يمنع العالم من محاولة هذا؟ إندونيسيا دمرت السفن الصينية على صيدها غير المشروع في المياه الإندونيسية. نعم، لقد سئمنا نحن الدول الساحلية من شغب الصين. والآن يتعين على الصين أن تدرك أن أفعالنا ستكون مقابل أفعالها..".

Seriously, what’s stopping the world from trying this?#Indonesia destroyed Chinese vessels for illegally fishing in Indonesian waters. Yes, we littoral nations have had enough of China's hooliganism. Now, China must realize that our actions will be the consequence of their… pic.twitter.com/dicAZA4phy — Nguyen Thi hong (@NguyenThih36) November 21, 2025

وادعى حساب آخر نشر الفيديو، أن الصين وصفت تفجير قواربها بـ"التصعيد الخطر"، زاعما أن "هذه السفن المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني لا تسرق الأسماك فحسب، بل تعمل أيضا كمنصات استخبارية سرية".

⚠️ Indonesia has blown up 31 Chinese vessels caught illegally fishing in its waters. China calls it a major escalation. These CCP-linked ships don’t just steal fish, they double as covert intel platforms.pic.twitter.com/KpYcpCiz3Q — Arun Pudur (@arunpudur) November 22, 2025

ما الحقيقة؟

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا بصريا وزمنيا باستخدام تقنيات المطابقة للتأكد من صحة الادعاء المتداول حول الفيديو، وتبين أنه قديم وليس له أي صلة بالصين.

ويعود المقطع إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حين بثته وكالة "أسوشيتد برس" ضمن تقرير عن حملة إندونيسية لتدمير سفن مارست الصيد غير القانوني داخل المياه الإندونيسية.

وبحسب التصريحات الرسمية المرفقة حينها بالتغطية الإخبارية، أوضحت وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية الإندونيسية "سوسي بودجياستوتي" أن عملية التفجير شملت سفنا ضُبطت، بسبب مخالفة قوانين الصيد، وأن السفن الـ31 كانت من جنسيات متعددة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية، في الأيام الأخيرة، تنفيذ أي عملية مماثلة ضد قوارب صينية، ولم تصدر بيانات رسمية تؤكد وقوع حادث مشابه لما روج له في الفيديو.