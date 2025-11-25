أخبار|تفنيدات|إندونيسيا

حقيقة فيديو تدمير إندونيسيا 31 قاربا صينيا دخلت مياهها الإقليمية

تفجير قوارب صيد غير شرعية دخلت المياه الإقليمية الإندونيسية (منصات التواصل)
تفجير قوارب صيد غير مرخص لها دخلت المياه الإقليمية الإندونيسية (منصات التواصل)

هادي خراط

Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 17:21 (توقيت مكة)

حفظ

أثار مقطع فيديو متداول، أخيرا، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بادعاء ناشريه أنه يوثق لحظة تدمير البحرية الإندونيسية 31 قاربا صينيا دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني.

وادعت حسابات على المنصات، أن إندونيسيا اتخذت "إجراء حاسما" من تجاوزات القوارب الصينية، وعزز نشرها على صفحات إخبارية ومؤثرة، الانطباع بأنه مشهد حديث يعكس توترا متصاعدا بين بكين وجاكرتا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

الفيديو الذي يظهر لحظة تفجير أحد القوارب أثناء إبحارها في المياه حصد مئات الآلاف من المشاهدات، ونشره حساب عبر منصة "إكس"، قائلا "ما الذي يمنع العالم من محاولة هذا؟ إندونيسيا دمرت السفن الصينية على صيدها غير المشروع في المياه الإندونيسية. نعم، لقد سئمنا نحن الدول الساحلية من شغب الصين. والآن يتعين على الصين أن تدرك أن أفعالنا ستكون مقابل أفعالها..".

وادعى حساب آخر نشر الفيديو، أن الصين وصفت تفجير قواربها بـ"التصعيد الخطر"، زاعما أن "هذه السفن المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني لا تسرق الأسماك فحسب، بل تعمل أيضا كمنصات استخبارية سرية".

ما الحقيقة؟

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا بصريا وزمنيا باستخدام تقنيات المطابقة للتأكد من صحة الادعاء المتداول حول الفيديو، وتبين أنه قديم وليس له أي صلة بالصين.

إعلان

ويعود المقطع إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حين بثته وكالة "أسوشيتد برس" ضمن تقرير عن حملة إندونيسية لتدمير سفن مارست الصيد غير القانوني داخل المياه الإندونيسية.

وبحسب التصريحات الرسمية المرفقة حينها بالتغطية الإخبارية، أوضحت وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية الإندونيسية "سوسي بودجياستوتي" أن عملية التفجير شملت سفنا ضُبطت، بسبب مخالفة قوانين الصيد، وأن السفن الـ31 كانت من جنسيات متعددة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية، في الأيام الأخيرة، تنفيذ أي عملية مماثلة ضد قوارب صينية، ولم تصدر بيانات رسمية تؤكد وقوع حادث مشابه لما روج له في الفيديو.

المصدر: الجزيرة

إعلان