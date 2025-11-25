ترامب: إنهاء حرب أوكرانيا ليس سهلا كما كنت أعتقد لكن الاتفاق قريب

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا مثلما كان يعتقد، كاشفا قرب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، في حين تطالب كييف بإشراك القادة الأوروبيين في المحادثات.

وأشار ترامب إلى أنه تم إحراز "تقدم هائل" الأسبوع الماضي بخصوص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إنه وجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه سيجتمع وزير الحرب بيت هيغسيث مع الأوكرانيين.

وتابع الرئيس الأميركي "أتطلع إلى لقاء (فولوديمير) زيلينسكي وبوتين قريبا عندما يكون اتفاق إنهاء الحرب جاهزا أو في مراحله الأخيرة".

وأضاف "تم ضبط خطة السلام الأصلية التي صغناها مع إضافات من كلا الجانبين ولم يبق سوى عدد قليل من نقاط الخلاف".

زيلينسكي مستعد

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لمناقشة القضايا الحساسة مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاق السلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما مع ترامب وأوروبا نحو إطار لاتفاق سلام، داعيا القادة الأوروبيين للعمل على إطار قابل للتنفيذ بشأن نشر قوة ضامنة في أوكرانيا.

في السياق ذاته، قال أولكساندر بيفز مستشار الرئيس الأوكراني، في تصريحات للجزيرة، إن بلاده استطاعت أن تحسن الوثيقة المقدمة في مفاوضات جنيف، مؤكدا أن هناك تغييرات في بعض بنودها.

وأضاف بيفز أن الولايات المتحدة استمعت للمقترحات الأوكرانية وأنها تأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل نهاية العام.

ولفت بيفز إلى أن الرئيس الأوكراني لم يمنح الوفد تفويضا لمناقشة قضية التنازل عن الأراضي التي جاءت في الخطة الأميركية، وأكد أن بلاده لن تتخذ قرارات تنقض الدستور وأنها لن تعترف بأي احتلال، وفق تعبيره.

إحراز تقدم

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إحراز تقدم هائل خلال الأسبوع الماضي نحو التوصل إلى اتفاق سلام عبر جمع أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات.

وقالت ليفيت، في منشور على منصة إكس، إن هناك بعض التفاصيل الدقيقة بشأن السلام في أوكرانيا تجب تسويتها، لكنها غير مستعصية على الحل.

كما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام، وأن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين حلها.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه تم تعديل البند الذي كان يطلب من أوكرانيا التنازل عن أراض لروسيا في خطة السلام.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة ترامب أنهم يتوقعون أن يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسودة الجديدة لخطة السلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن النسخة الأولى من خطة السلام تضمنت مساهمات من المفاوضين الروس أكثر بكثير من الأوكرانيين.

تفاهمات قمة ألاسكا

من جانبه، قال الكرملين إن موسكو تتفهم أن تعديلات تجري على النص المتداول بشأن خطة ترامب للتسوية الأوكرانية، وأنها لم تتسلم حتى الآن الخطة المعدلة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البنود الرئيسة في خطة ترامب للتسوية الأوكرانية تعكس تفاهمات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي، أن روسيا اطلعت على نص الخطة عبر قنوات غير رسمية.

وفي المواقف الأوروبية، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده تسعى إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا، مضيفا أن أي خطة تمس المصالح الأوروبية تتطلب موافقة أوروبا.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد اعتبر أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ضرورة لتحقيق السلام.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن تقدما أحرز في النقاشات الأميركية الأوكرانية للتوصل إلى إطار سلام.

وأكد ستارمر أنه يرحب بالجهود الأميركية المستمرة لإنهاء الحرب ووقف القتل في أوكرانيا.