الخرطوم تكشف شروطها للسلام وواشنطن تعلن رفض الطرفين مقترح إنهاء الحرب

أكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها على إحلال سلام شامل وعادل يصون سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، موازاة مع إعلان الولايات المتحدة، أن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رفضا مقترح واشنطن لإنهاء الحرب.

وأضافت الخرطوم أنها منفتحة على جميع المبادرات الجادة الهادفة لإنهاء الحرب.

‏ووصف وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر الإعلان، أنه مناورة سياسية تتناقض مع الواقع على الأرض.

وأضاف أنّه لا يمكن أخذ حديث قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن هدنة على محمل الجد لأن قواته حاصرت المدنيين وجوعتهم وقصفتهم وتحديدا في الفاشر وبارا، قائلا إن تصريحه "محاولة لخداع المجتمع الدولي".

خطة أميركية

من جهته، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، إنّ الولايات المتحدة قدمت خطة بصياغة قوية لإنهاء الصراع في السودان، لكن لم يقبلها الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع.

وأضاف أنه عرضت مقترحات مختلفة على الطرفين في الأسابيع الماضية منها هدنة إنسانية.

وقال بولس إنّ الجيش السوداني رحّب بالمقترح قبل أسابيع، لكنه لم يقبل رسميا بالنص، وعاد بشروط مسبقة، لافتا إلى أنّ واشنطن ترغب في أن يُقبل النص بصيغته الأصلية.

كما أشار إلى أنّه لن يعلق على تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرا أنها مبنية على حقائق مغلوطة.

وفي أيلول/سبتمبر، اقترحت الرباعية خطة تتضمن هدنة لمدة ثلاثة أشهر واستبعاد الحكومة الحالية وقوات الدعم السريع من المشهد السياسي لما بعد النزاع، وهو بند رفضه الجيش حتى الآن.

مواجهات في كردفان

ميدانيا، أعلنت مصادر في الجيش إحباط هجوم للدعم السريع على الفرقة 22 في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وأكد المصدر أن الجيش دمّر مخزنًا للذخائر في المدينة، وحيّد مدافع كانت تستهدف محيط الفرقة 22 هناك.

إعلان

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الجيش السوداني تصديه لعدد من هجمات الدعم السريع على بابنوسة بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة والمركبات القتالية.

وقال الجيش في بيان اليوم "تمكنت قواتنا بالفرقة 22 مشاة بابنوسة من صد هجوم شنته مليشيا الدعم السريع المتمردة فجر الثلاثاء وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف "استولت قواتنا على عدد من المركبات القتالية ودمرت أخرى، وحصيلة المعركة هلاك عدد من قادة المليشيا الميدانيين ومئات من المرتزقة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وكان مصدر في الجيش السوداني قال للجزيرة، إن الجيش والقوات المساندة له نفذت عمليات تمشيط واسعة غربي مدينة الأُبيّض في شمال كردفان.

ومنذ أسابيع، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، ضمن حرب اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.