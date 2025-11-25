ترامب يبدأ عملية تصنيف فروع للإخوان المسلمين منظمات "إرهابية"

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات "إرهابية" أجنبية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

وذكر البيت الأبيض في بيان -أمس الاثنين- أن الأمر التنفيذي "يطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية" مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

ووجه ترامب -عبر الأمر التنفيذي- وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان، كما يطلب من الوزيرين المضي قدما في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوما من صدور التقرير.

وقال البيت الأبيض في البيان إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

إشادة إسرائيلية

وأشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بهذه الخطوة، وكتب على منصة إكس أن هذا قرار مهم ليس فقط لإسرائيل بل أيضا للدول العربية المجاورة التي عانت مما وصفه بإرهاب الإخوان المسلمين لعقود.

وسبق أن دعا الجمهوريون وأصوات يمينية إلى تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وقد بذل ترامب جهودا مماثلة خلال فترة ولايته الأولى. وبعد أشهر من بدء ولايته الثانية، قال روبيو إن إدارة ترامب تعمل على تصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.

وقد فرض حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الأسبوع الماضي، التصنيف ذاته على جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الولاية.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين قبل نحو قرن، وتنتشر في بلدان عدة، وتم حظرها في دول مثل مصر والسعودية ومؤخرا الأردن.

وفي مايو/أيار الماضي، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع "تأثير" الإخوان وانتشار "الإسلام السياسي" بالبلاد، على خلفية تقارير تحذّر من أن هذه الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" بفرنسا.