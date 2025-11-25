بريطانيا ترفض ترحيل نائب نيجيري مدان بالاتجار بالأعضاء

رفضت الحكومة البريطانية طلبا رسميا من نيجيريا يقضي بترحيل إيك إكويريمادو نائب رئيس مجلس الشيوخ السابق، المدان في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، لقضاء بقية محكوميته في بلاده.

ويقضي إكويريمادو (63 عاما)، وهو حليف للرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، حكما بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر بعد إدانته عام 2023 بالتآمر لاستغلال شاب نيجيري من أجل الحصول على كليته وزرعها لابنته سونيا في وحدة قسم خاص في مستشفى بريطاني.

وشكّلت القضية التي تورطت فيها زوجته بياتريس وطبيب يدعى أوبينا أوبتا، أول إدانة في بريطانيا بتهمة الاتجار بالأعضاء بموجب قانون مكافحة الرق الحديث.

الموقف البريطاني

وكان وفد نيجيري رسمي برئاسة وزير الخارجية يوسف توغار التقى الأسبوع الماضي مسؤولين في وزارة العدل البريطانية لبحث إمكانية ترحيل إكويريمادو، غير أن لندن رفضت الطلب.

وأوضحت مصادر بريطانية أن السبب يعود إلى غياب ضمانات من الجانب النيجيري باستمرار تنفيذ العقوبة داخل السجون المحلية، مؤكدة أن أي قرار بنقل السجناء يخضع لتقدير السلطات البريطانية ومصلحة العدالة.

وقال مصدر حكومي إن "المملكة المتحدة لن تتسامح مع جرائم الرق الحديث، وأي مدان سيواجه كامل العقوبة وفق القانون البريطاني".

وقد أثار طلب ترحيل إكويريمادو انتقادات داخلية في نيجيريا، وطرح تساؤلات بشأن أولويات الحكومة في الدفاع عن مواطنيها، ولماذا اقتصرت جهودها على شخصية سياسية بارزة دون غيرها.