بالصور.. الضربات الروسية توقع أضرارا في كييف

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on November 25, 2025, a Ukrainian rescuer works at the site of an air attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.
جهود بالعاصمة الأوكرانية للإنقاذ والاستجابة للضرر الناتج عن الغزو الروسي (الفرنسية)
Published On 25/11/2025
آخر تحديث: 17:11 (توقيت مكة)

استفاق سكان العاصمة كييف في أوكرانيا -اليوم الثلاثاء- على دمار واسع إثر هجمات روسية عنيفة، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، ومن جانبه ناشد سلاح الجو المدنيين البقاء في الملاجئ.

Residents stand inside a damaged residential building following missiles and drones strikes in Kyiv on November 25, 2025, amid Russian invasion in Ukraine.
سكان كييف تضرروا من ضربات صاروخية ومسيّرات روسية أسفرت عن سقوط ضحايا وتلفيات كبيرة بالمباني السكنية (الفرنسية)

وقد هزّت الانفجارات المدينة، في وقت أطلقت السلطات تحذيرات من هجوم صاروخي باليستي محتمل، وسط تحليق مسيّرات من طراز "شاهد" وصواريخ كروز وباليستية وصواريخ "كينجال".

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on November 25, 2025, Ukrainian law enforcement officers inspect a crater at the site of an air attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.
قوات الأمن الأوكرانية فتحت تحقيقا بموقع هجوم جوي لتقييم الأضرار وتحديد ملابسات الضربات (الفرنسية)

واستهدفت هذه الهجمات البنيةَ التحتية للطاقة والعاصمة كييف، وأوقفت خدمات المياه والكهرباء بعدة أحياء، حسبما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، وقد بدأت فرق الطاقة تقييم الأضرار وإصلاح الأعطال بمجرد استقرار الوضع الأمني.

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on November 25, 2025, Ukrainian law enforcement officers work at the site of an air attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.
مباشرة أعمال التفتيش والصيانة بمواقع طالتها الهجمات الروسية الجوية (الفرنسية)

وتواصل روسيا استهداف محطات توليد الطاقة والغاز منذ بداية الحرب، مما تسبب بانقطاعات متكررة للكهرباء هذا العام، مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية الحيوية.

A communal worker cleans debris outside a damaged residential building following Russian missiles and drones strikes in Kyiv on November 25, 2025, amid Russian invasion in Ukraine.
إزالة الحطام وتنظيف الشوارع المتضررة بعد الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية (الفرنسية)

وأصابت الهجمات البنية التحتية وأجبرت المدنيين على البحث عن أماكن آمنة، في وقت انتشرت صور توضح حجم الدمار في الشوارع والمباني.

People take shelter at a metro station during an air attack in Kyiv on November 25, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine.
المدنيون لجؤوا إلى أماكن آمنة وسط استمرار الهجمات على البنية التحتية في كييف (الفرنسية)

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من استمرار تهديد الصواريخ والمسيّرات، مؤكدين أن المدنيين يجب أن يلتزموا بالبقاء في الملاجئ لحين استقرار الوضع الأمني.

TOPSHOT - People take shelter at a metro station during an air attack in Kyiv on November 25, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine.
محطات المترو ملاذ آمن للأوكرانيين مع استمرار ضربات الصواريخ والمسيّرات الروسية (الفرنسية)

وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية فجر الثلاثاء على تليغرام "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة". وأضافت "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بإصلاحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".

ومنذ بدء الحرب عام 2022، تشنّ روسيا هجمات ممنهجة على محطات توليد الطاقة الأوكرانية، مما يتسبب في انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، وهذا العام اشتدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أيضا منشآت الغاز.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

