أخبار|بيئة ومناخ|إثيوبيا

بالصور.. آثار بركان هايلي غوبي أقلقت المنطقة

CAPTION CORRECTS HISTORY OF THE VOLCANO - In this photo released by the Afar Government Communication Bureau, ash billows from an eruption of the long-dormant Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia's Afar region, Sunday, Nov. 23, 2025. (Afar Government Communication Bureau via AP)
تصاعد أعمدة الرماد من بركان هايلي غوبي الخامد منذ آلاف السنين خلال ثورانه في عفر الإثيوبية (أسوشيتد برس)
Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 14:16 (توقيت مكة)

حفظ

ثار بركان هايلي غوبي في إقليم عفر (شمال شرقي إثيوبيا) في حدث جيولوجي غير مسبوق، إذ يعدّ هذا الثوران الأول في التاريخ المسجّل لبركان ظلّ خاملا لآلاف السنين، وفق هيئات الرصد الدولية.

صور متنوعة لبركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
بركان هايلي غوبي في إثيوبيا (الجزيرة)

وأطلق البركان أعمدة كثيفة من الرماد والدخان وصلت إلى ارتفاع يتراوح بين 10 و15 كيلومترًا، وفق صور الأقمار الصناعية التي شكّلت المصدر الرئيسي للمعلومات بسبب وقوع البركان في واحدة من أكثر مناطق العالم وعورة وبعدًا عن التجمعات السكانية.

A satellite image shows ash rising from the eruption of the Hayli Gubbi volcano in Ethiopia as it drifts over the Red Sea, November 23, 2025. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. EDITORIAL USE ONLY.
الأقمار الصناعية تظهر اللحظات الأولى لثوران بركان هايلي غوبي وتصاعد الرماد بكثافة فوق إقليم عفر (رويترز)

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية رصد سحابة واسعة من غاز ثاني أكسيد الكبريت "إس أو2" (SO₂) وهو غاز قادر على التأثير في جودة الهواء، وتسبّب أمواجه اضطرابات قصيرة المدى في الطقس وتغيّر لون السماء في المناطق المتأثرة.

A satellite image shows ash rising from the eruption of the Hayli Gubbi volcano in Ethiopia as it drifts over the Red Sea, November 23, 2025. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. EDITORIAL USE ONLY.
توسع سحابة الرماد البركاني وتمددها فوق البحر الأحمر باتجاه السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية (رويترز)

وظهرت سحب الرماد تتحرك فوق البحر الأحمر باتجاه الجنوب الغربي من الجزيرة العربية، حيث وصلت إلى اليمن وسلطنة عمان، في تأكيد بصري لانتقال الرماد مسافات تتجاوز مئات الكيلومترات، كما أظهرت صور أقمار صناعية التقطتها بعثات علمية دولية.

En esta foto publicada por la Oficina de Comunicación del Gobierno de Afar, un grupo de personas observa la columna de cenizas de una erupción del volcán Hayli Gubbi, inactivo desde hace mucho tiempo, en la región de Afar, Etiopía, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Oficina de Comunicación del Gobierno de Afar vía AP)
مواطنون من إقليم عفر يراقبون تصاعد العمود الرمادي من بركان هايلي غوبي (أسوشيتد برس)

وقد امتدت السحب الرمادية إلى محافظات الحديدة وإب وذمار في اليمن، وأصدرت السلطات هناك تحذيرات من الجسيمات الدقيقة التي يحملها الرماد البركاني، والتي قد تهيّج الجهاز التنفسي وتسبب تلوث المياه وانخفاض الرؤية، حتى في المناطق البعيدة عن موقع الثوران.

بركان هايلي غوبي (Hayli Gubbi) في منطقة العفر شمال إثيوبيا
بركان هايلي غوبي بمنطقة عفر شمال إثيوبيا (مواقع التواصل)

وتابعت فرق الرصد الجيولوجي في إثيوبيا حركة التشققات الأرضية ومستويات الانبعاثات، ولم تُسجَّل خسائر بشرية نظرا لوقوع البركان في منطقة نائية، إلا أن السلطات رفعت جاهزية الطوارئ تحسبا لأي تغيّرات قد تمتد إلى القرى والمسارات الرعوية.

In this image taken from video, steam is released near volcanic activity in the Sagento Kebele Village, Afar Region, Ethiopia, Sunday, Jan. 4, 2025. (AP Photo)
بخار يتصاعد بالقرب من نشاط بركاني في قرية ساجينتو كيبلي بإقليم عفر في إثيوبيا (أسوشيتد برس)

وكشفت بيانات الرصد أن البركان يقع ضمن سلسلة إرتا آلي، وهي من أكثر مناطق النشاط البركاني استمرارا في العالم، مما يجعل هذا الثوران مؤشرا على استمرار تحرّك الصفائح التكتونية بالوادي المتصدع الأفريقي، حيث تتباعد الصفائح تدريجيا في عملية ستغيّر شكل المنطقة جيولوجيا خلال آلاف السنين المقبلة.

Erta Ale Volcano in Ethiopia; Shutterstock ID 2003320973; purchase_order: ajnet; job: ; client: ; other:
البركان داخل سلسلة إرتا آلي البركانية التي تُعد من أكثر مناطق النشاط الجيولوجي استمرارية بالعالم (شترستوك)
Photo non datée du volcan l'Erta Ale ("la montagne qui fume"). Situé dans le Nord de l'Ethiopie, ce volcan est le seul, avec l'Erébus de l'Antarctique, à posséder un lac de lave permanent qui fume toujours. (Photo by AFP)
بركان إرتا آلي في شمال إثيوبيا تبرز فوهته الشهيرة التي تضم واحدة من أندر بحيرات الحمم الدائمة عالميا (الفرنسية)

وأظهر ثوران هايلي غوبي أن البراكين الصغيرة يمكن أن تُحدث تأثيرات إقليمية واسعة عندما تهبّ الرياح باتجاهات مفتوحة، وأن الظواهر الجيولوجية النادرة قادرة على تعطيل الطيران، وإثارة القلق الصحي، وتغيير جودة الهواء في عدة دول خلال ساعات قليلة.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان