انهيار جزئي في جدار الفصل الإسرائيلي جراء الأمطار الغزيرة بالضفة

أدت أمطار غزيرة ضربت الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى انهيار جزئي في جدار الفصل الإسرائيلي جنوبي مدينة الخليل، إضافة إلى انزلاقات أرضية وتعطّل طرق رئيسية في وسط الضفة.

وقال شهود عيان، إن السيول الجارفة الناتجة عن المنخفض الجوي أدت إلى تدمير كامل لجزء من الجدار العازل الخرساني قرب الخليل.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشييد الجدار العازل في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في 23 يونيو/حزيران 2002.

وتقول إسرائيل إن الهدف من تشييده هو منع دخول الفلسطينيين إلى أراضيها أو إلى المستوطنات القريبة، في حين يرى الفلسطينيون أن الجدار يهدف إلى خنق حياتهم اليومية وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت في يوليو/تموز 2004 بعدم قانونية جدار العزل هذا، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وتعويض المتضررين، داعية الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الناجم عنه.

هذا الصباح.. الأمطار تهدم أجزاء من جدار الفصل قرية مدينة دورا جنوب الخليل، والجدار الذي يفصل به الاحتلال الضفة عن الداخل الفلسطيني المحتل. pic.twitter.com/INsEWf1Cb8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 25, 2025

تدابير أمنية إسرائيلية

وتعقيبا على حادثة انهيار جزء من الجدار، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي باشر معالجة الخلل، في حين تجري إدارة الحدود تقييما لحجم الأضرار ولخطوات الإصلاح.

وأضافت الصحيفة أن الجيش تلقى تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية حول المقطع المنهار لمنع أي عمليات عبور محتملة من الفتحة التي أحدثها الانهيار.

وفي سياق متصل، تسببت الانهيارات والانزلاقات الترابية في تعطيل الحركة المرورية على طرق رئيسية وفرعية غربي رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات من دون تسجيل إصابات.

وقال خبير أرصاد جوية، إن المنطقة شهدت خلال ساعات قصيرة كميات استثنائية من الأمطار، مشيرا إلى تسجيل أعلى الهطولات في محافظة سلفيت التي تراوحت بين 80 و100 ملم.

وأضاف أن مناطق القدس وبيت لحم والخليل الغربية شهدت أيضا كميات كبيرة، مع تراجع الهطول باتجاه الشرق.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ صباح الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة، وسط تحذيرات من سيول مفاجئة وانهيارات إضافية في الطرقات والمنحدرات مع استمرار تأثير المنخفض الجوي.