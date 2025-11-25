النيجر تزود مالي بـ82 صهريج محروقات لتخفيف ضائقة الوقود

وصلت إلى العاصمة المالية باماكو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني قافلة تضم 82 صهريجا من المحروقات قادمة من النيجر، في إطار دعم رسمي من السلطات النيجرية، وذلك في وقت تشهد فيه السوق المحلية ضغوطا متكررة على الإمدادات.

وقطعت الشحنة مسافة طويلة عبر محور نيامي-باماكو الذي يُعتبر من الممرات الحساسة أمنيًا، قبل أن تُسلّم رسميا إلى وزير الصناعة والتجارة المالي خلال حفل استقبال حكومي.

وأفادت السلطات بأن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، لدعم مالي التي تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

استهلاك يعتمد على الواردات

وتشير بيانات دولية إلى أن الاستهلاك اليومي لمالي يقدر بنحو 40 ألف برميل من المحروقات، أي ما يعادل ما بين 6.3 و6.5 ملايين لتر يوميا.

ويعكس هذا الطلب المرتفع اعتمادا كبيرا على النقل البري، وتزايد الحاجة إلى الكهرباء، إضافة إلى غياب بنية تحتية وطنية للتكرير، وهو ما يجعل البلاد عرضة لأي اضطراب في سلاسل الإمداد.

كما تسلط هذه العملية الضوء على الدور المتنامي للنيجر كمصدر للطاقة في المنطقة، بعد أن أصبح بلدا مصدّرا للنفط بفضل تشغيل خط أنابيب النيجر-بنين.

وفي المقابل، تسعى مالي إلى تنويع مصادرها وضمان استقرار تدفقاتها، حيث أكدت السلطات أن هذه الشحنة ستسهم في تهدئة السوق الداخلية مؤقتا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز التعاون بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو ضمن إطار "اتحاد دول الساحل"، الذي يشهد تنسيقا متزايدا في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدول الثلاث لبناء شبكات إمداد أقل عرضة للضغوط الخارجية، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول تأمين الممرات التجارية وتطوير شراكات في قطاع الطاقة.