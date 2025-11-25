الجزيرة تُتوّج بجائزة "إيمي الدولية" عن برنامج "للقصة بقية"

حصدت شبكة الجزيرة جائزة "إيمي الدولية" لعام 2025 عن برنامج "للقصة بقية" في حلقته "غزة.. البحث عن حياة"، وذلك في النسخة الـ53، والتي تُعدّ أهم الجوائز الممنوحة للإنتاج التلفزيوني العالمي.

وحققت الجزيرة فوزها من بين 64 ترشيحا عالميا لتسجّل حضورًا مؤثرًا بصفتها القناة العربية الوحيدة التي وصلت إلى القائمة النهائية للمنافسة هذا العام.

وتم الاشتغال على العمل الفائز الذي جاء ضمن برنامج "للقصة بقية" منذ الأيام الأولى من الحرب على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد عام أُعيد العمل عليه ليرصد رحلة البحث عن الحياة خلال عام من الإبادة.

وتتبع العمل قصص 5 مواطنين من غزة ارتبطت أعمالهم ارتباطا مباشرا بالخطر في البلدية والدفاع المدني، إضافة إلى العمل داخل المستشفيات والعمل الميداني الخيري.

تغطية صادقة

وفي هذا الإطار، أعرب مدير قناة الجزيرة الإخبارية عاصف حميدي عن خصوصية فوز الجزيرة في ظروف استثنائية شهدت فيها القناة هجمة إعلامية شرسة، وأن التوثيق الذي انتهجته الجزيرة يعكس التزام القناة بالمصداقية والشفافية.

وفي حديثه للجزيرة مباشر عقب إعلان الفوز، قال حميدي إن "هذا الفوز يمثل إقرارا حقيقيا ودوليا بأن التغطية الصادقة والحقيقية والمباشرة كانت على شاشة الجزيرة رغم كل تلك الادعاءات التي حاولت أن ترمي الجزيرة بالكثير من الاتهامات".

وأضاف أن "هذه رسالة بأن العالم كله يريد أن يرى هذا التوثيق لما جرى في غزة، ويريد أن يعطي شهادة لهذه الأعمال الصحفية التي توثق وجسدت هذه المعاناة التي عانى منها شعب غزة".

كما أوضحت مقدمة ومشرفة برنامج "للقصة بقية" فيروز زياني أن الجائزة مهداة لأرواح الصحفيين الذين لم يتوانوا عن تغطية الحقيقة مهما كانت التكلفة باهظة، إيمانًا منهم بأمانة عملهم وعمق الرسالة التي يؤدونها، وبرهانًا على الدور الإعلامي الذي تتبناه القناة بالانحياز إلى العدالة والالتزام المهني الذي جعل من الحقيقة بوصلة لا تحيد، ومن الإنسان محورًا لكل قصة تُروى.

وتشمل جوائز إيمي العالمية (International Emmy Awards) مختلف دول العالم بمساحة تنافسية أوسع من جوائز إيمي الأميركية التي تم الإعلان عن ترشيحاتها مؤخرا، حيث تركز الأولى على الأعمال التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة.