اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، فلسطينيا خلال عملية عسكرية جنوب جنين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك اغتيال الشاب سلطان عبد الغني بعد اشتباك مسلح مع قوات خاصة قرب جنين، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن قتل حارس أمن في المنطقة الصناعية "برأون" الاستيطانية قرب مدينة نابلس في أغسطس/آب 2024.

وقال بيان جيش الاحتلال إن وحدات دوفديفان بالتعاون مع الشاباك حاصرت المبنى الذي كان يتحصن داخله عبد الغني في منطقة مركة جنوب جنين، قبل أن تطلق تجاهه قذائف إنيرجا وتخوض معه اشتباكا مسلحا انتهى بتصفيته.

وأوضح البيان أن القوات عثرت داخل المبنى على بنادق "إم-16" وسلاح "كارلو" وعبوة ناسفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت صباح اليوم إلى منطقة جبلية بين قريتي مركة وقباطية جنوب جنين، حيث حاصرت منشأة في الموقع. واندلعت اشتباكات مسلحة قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، بينها مروحية قامت بإطلاق النار وقصف المنطقة.

وأضافت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها اعتقلت خلال العملية 5 مواطنين تتهمهم بمساعدة عبد الغني، مشيرة إلى أن المطاردة الاستخباراتية له استمرت منذ 18 أغسطس/آب 2024 حتى لحظة اغتياله.

اغتيال آخر خلال ساعات

وكان جيش الاحتلال أعلن فجر اليوم الثلاثاء اغتيال شاب فلسطيني آخر في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد مطاردة استمرت 18 شهرا، إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين في 29 مايو/أيار 2024 على حاجز عورتا شرقي نابلس.

وبحسب مصادر محلية، نفذت قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "اليمام" والجيش والشاباك عملية اغتيال مركزة للشاب عبد الرؤوف اشتية في شارع الحسبة شرق نابلس، حيث حاصرت المبنى الذي كان يتحصن داخله.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخين تجاه المكان، مما أدى إلى اندلاع حريق واسع داخل المبنى قبل أن تعلن القوات "تحييده" بعد رصده عبر طائرة مسيّرة.

سـ.ـرايا القدس-كتيبة جنين: "مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو التي تحاصر منزلا في قرية مركة"#الجزيرة pic.twitter.com/Yz3kxn6BQh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 25, 2025

اعتقال نحو 50 فلسطينيا

وشهدت الضفة الغربية موجة اعتقالات واسعة خلال الساعات الأخيرة، حيث قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 مواطنا منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، تركزت في قلقيلية وأريحا، وامتدت إلى بيت لحم ورام الله ونابلس والخليل.

وأكد نادي الأسير أن الاعتقالات ترافقت مع تدمير منازل واعتداءات جسدية وتحقيقات ميدانية، إضافة إلى استخدام المعتقلين كـ"رهائن" لإجبار ذويهم على تسليم مطلوبين، مشيرا إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة تجاوز 20 ألفا و500 حالة.

وفي قلقيلية، شمال الضفة المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات في بلدة عزّون شرق المدينة، حيث اعتقلت أكثر من 25 شابا بعد مداهمة عدة أحياء وتحويل منازل إلى نقاط عسكرية، بالتزامن مع إغلاق الطرق ونشر الحواجز.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس ومنازل في بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت أكثر من 15 مواطنا، واحتجزت عشرات الأهالي في ظروف قاسية خلال الأحوال الجوية الماطرة، كما هاجمت المدارس بقنابل الغاز والصوت مسببة حالات اختناق بين الطلبة.

كما استدعى ضباط الاحتلال جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة في البلدة، وفتشوا المدارس واستولوا على بعض المقتنيات، وهددوا بمنع استخدام أي مظاهر وطنية داخل المدارس، وأفرج عنهم لاحقا.

وفي بيت لحم، اعتُقل 6 مواطنين من مخيمي عايدة والعزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مادما جنوب نابلس وآخر من رام الله بعد اقتحام منزله.

كما شهدت مدينة أريحا اقتحاما واسعا لمخيمي عقبة جبر وعين السلطان، أسفر عن اعتقال 10 مواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1078 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن بينهم 1600 طفل، وفق مصادر فلسطينية.