استطلاع رأي يتوقع فوز جوردان بارديلا برئاسة فرنسا

كشف استطلاع جديد لمؤسسة أودوكسا الفرنسية أن زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا يتقدم بشكل واضح على جميع منافسيه المحتملين في انتخابات الرئاسة لعام 2027، في سيناريو هو الأول من نوعه منذ دخول حزبه المشهد السياسي الفرنسي قبل عقود.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1000 مشارك وأجري يومي 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، سيحصل بارديلا على 35% إلى 36% من الأصوات بالجولة الأولى. كما رجّحت النتائج أنه سيتفوق على جميع منافسيه المحتملين في الجولة الثانية.

وأظهرت النتائج أن بارديلا يتفوق على زعيم اليسار جان لوك ميلانشون بنسبة 74%، وعلى رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب بنسبة 53%، رغم أن استطلاعا سابقا هذا الشهر أظهر خسارته بفارق ضئيل أمام فيليب.

وقالت أودوكسا في تقريرها "كون بارديلا المرشح المتفوق قبل أشهر طويلة من الانتخابات لا يضمن له الفوز، ولحسن حظ منافسيه فإن الطريق ما زال طويلا".

ويُنظر إلى بارديلا (30 عاما) بوصفه الوريث السياسي لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان التي مُنعت من الترشح لمدة 5 سنوات بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال، ولكنها استأنفت الحكم.

وقد تجاوزت شعبية بارديلا شعبية لوبان، مما يجعله المرشح الطبيعي للحزب في حال تأكيد الحظر عليها.