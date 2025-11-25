وقّعت إثيوبيا والمغرب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلدين، على هامش اجتماعات الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقدة في مراكش.

وجرى التوقيع بين مفوض الشرطة الفدرالية الإثيوبية الجنرال ديميلاش جبر ميكائيل ومدير الأمن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، حيث يركّز الاتفاق على تطوير التعاون بين شرطة البلدين، خصوصا في مجالات:

مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

شبكات التهريب.

الاتجار بالبشر.

الجرائم السيبرانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من توقيع البلدين، في يونيو/حزيران الماضي، اتفاق تعاون عسكري شمل إنشاء لجنة عسكرية مشتركة، وقّعته آنذاك وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد والوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي.

وتشارك 179 دولة في فعاليات الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، ممثلة بنحو 800 مندوب، منهم 82 مدير شرطة و25 وزيرا.

ويُعد الإنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، حيث يناقش تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والميزانيات.

ويُنتظر أن تشهد الدورة الحالية لقاءات ثنائية واتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، منهم رئيس المنظمة الجديد.