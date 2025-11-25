معارك عنيفة وأنباء عن موافقة أوكرانية على شروط اتفاق سلام مع روسيا

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وذلك عقب محادثات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بجنيف.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن كييف ترى "آفاقا عديدة" للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس يقول "بعد الاجتماعات في جنيف، نرى آفاقا عديدة يمكن أن تجعل الطريق إلى السلام حقيقيا. هناك نتائج ملموسة، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني إن المحادثات مع الوفد الأميركي بناءة ومثمرة، مؤكدا تقدير كييف للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع مسار إنهاء الحرب.

وأضاف المجلس أن الطرفين توصلا إلى فهم مشترك للشروط الأساسية لخطة السلام التي يتم بحثها.

وأعرب عن تطلعه إلى ترتيب زيارة للرئيس زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في أقرب فرصة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لاستكمال الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الرئيس ترامب.

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation. I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

تفاؤل أميركي

من جهته، أكد البيت الأبيض تفاؤل الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت حدوث توافق على أغلب نقاط الخطة الأميركية.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تسلمت خطة الرئيس الأميركي للسلام في أوكرانيا عبر قنوات غير رسمية، وأنها مستعدة لمناقشة صيغ محددة للمقترح.

وأشار لافروف إلى أن عددا من الصياغات المذكورة في الخطة تتطلب توضيحا، مؤكدا أن المقترح الأميركي يتماشى مع ما تم التوافق عليه في قمة ألاسكا، وأن موسكو ترحب به.

كما قال إن هناك قنوات اتصال قائمة مع الأميركيين، وأن موسكو تنتظر النسخة المطورة من المقترح الأميركي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن مسودة الخطة الأميركية التي تسلمتها روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا تتوافق إلى حد كبير مع روح التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وترامب في أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية، واصفا إياها بالموضوعية ويمكن البناء عليها.

هجمات متبادلة

ميدانيا، أفاد حاكم كييف بسقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى في قصف روسي على العاصمة، مضيفا أن الهجوم تسبب في أضرار وانقطاعات في الكهرباء والمياه بعدد من أحياء المدينة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص قُتلوا في قصف على خيرسون وزاباروجيا، بينما تعرضت منشآت للبنية التحتية في أوديسا لهجوم بالمسيرات.

وعلى الجانب الروسي، أفادت حاكمة مقاطعة روستوف سفيتلانا كامبولوفا بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في مدينة تاغانروغ بمسيرات أوكرانية، مضيفة أن الهجوم تسبب في تضرر مبانٍ سكنية وروضة أطفال ومؤسستين صناعيتين.

كما أعلن حاكم إقليم كراسنودار فنيامين كوندراتيف إصابة 6 أشخاص، وتضرر ما لا يقل عن عشرين منزلا في الإقليم، واصفا الهجوم بأنه الأطول والأكثر كثافة.