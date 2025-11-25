ألمانيا تستعد لنشر منظومة الدفاع الإسرائيلية "آرو 3" على أراضيها

أعلنت القوات المسلحة الألمانية أنها تتخذ الخطوة الأولى نحو نشر نظام الدفاع الصاروخي الجديد الإسرائيلي الصنع "آرو 3".

وذكرت القوات الجوية أن المفتش العام ومفتش القوات الجوية سيعلنان في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل في قاعدة هولتسدورف الجوية بمنطقة شونفالده عن بدء القدرة التشغيلية الأولية للنظام.

وسيمنح النظام ألمانيا للمرة الأولى القدرة على رصد واعتراض صواريخ باليستية قادمة من خارج الغلاف الجوي للأرض.

ويأتي اقتناء النظام الإسرائيلي الصنع في إطار استجابة ألمانيا للتهديد الذي تمثله روسيا.

ويهدف "آرو" إلى سد فجوة حاسمة في الدفاع الصاروخي، إذ يمكنه تدمير الصواريخ القادمة على ارتفاعات تزيد على 100 كيلومتر، بما يسمح بتحييد التهديدات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي وفي الفضاء القريب، وهي قدرة لم تكن متاحة من قبل.

وتزيد ألمانيا استثماراتها في مجال الدفاع الجوي، حيث أطلقت الحكومة مبادرة "الدرع السماوي الأوروبي" لتطوير شبكة دفاع صاروخي قارية، وذلك ردا على حرب روسيا في أوكرانيا.

وتعد قاعدة هولتسدورف الواقعة جنوب برلين قرب حدود ولايات براندنبورغ وسكسونيا-أنهالت وسكسونيا أول موقع من 3 مواقع مخطط لها لنشر نظام "آرو" في ألمانيا.

وتشهد صناعة الأسلحة الألمانية طفرة لم يسبق لها مثيل، خاصة بعد قرار الحكومة الحالية جعل الجيش الألماني الأقوى في القارة الأوروبية من خلال رصد ميزانية مفتوحة.