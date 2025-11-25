آبي أحمد يبحث مع قائد أفريكوم ملفات الأمن الإقليمي

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم الثلاثاء، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال داغفين أندرسون، في لقاء رفيع بحث ملفات الأمن الإقليمي وفرص توسيع التعاون بين أديس أبابا وواشنطن.

وقال آبي أحمد إن المباحثات تناولت تعزيز التنسيق المشترك في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي وسبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التعاون الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام في المنطقة.