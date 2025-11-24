هجوم مسلح يستهدف محافظ تعز باليمن ويوقع 7 قتلى

تعز- أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، نجاة محافظ تعز نبيل شمسان إثر هجوم استهدف موكبه وأسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه واثنين من المسلحين المهاجمين في محافظة لحج المجاورة جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن قيادة محافظة تعز بأن "محاولة إجرامية آثمة استهدفت موكب محافظ المحافظة وقيادة محور طور الباحة العسكري، في منطقة نجد البرد أسفل هيجة العبد (طريق جبلي يتبع محافظة لحج)".

وأوضح البيان أن "الهجوم أسفر عن استشهاد خمسة من المرافقين، ومقتل اثنين من المهاجمين الخارجين عن القانون، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

واعتبر البيان أن "هذا العمل الغادر والجبان اعتداء سافر يستهدف تقويض الأمن والاستقرار وزعزعة السكينة العامة في المحافظة"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية، بالتنسيق الكامل مع محور طور الباحة، تواصل جهودها المكثفة لملاحقة الجناة والمتورطين وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة".

وتشهد عدة محافظات حوادث مماثلة بين فترة وأخرى، في ظل تحديات كبيرة في القطاع الأمني جراء استمرار الحرب في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.