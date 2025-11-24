ماكرون يصل الغابون لتعزيز الشراكة الثنائية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى العاصمة الغابونية ليبرفيل، في زيارة تهدف إلى "تعزيز وتجديد" الشراكة الثنائية مع هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، وذلك بعد عامين من الانقلاب العسكري الذي أنهى أكثر من 5 عقود من حكم عائلة بونغو.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبرفيل، ضمن جولة أفريقية شملت موريشيوس وجنوب أفريقيا، قبل أن يتوجه لاحقا إلى أنغولا، حيث استقبله في المطار الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما، قائد الانقلاب الذي أطاح بعلي بونغو عام 2023، والذي انتُخب في أبريل/نيسان الماضي عقب مرحلة انتقالية امتدت 19 شهرا.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس الفرنسي جاء "ليحيي اكتمال المرحلة الانتقالية" وليؤكد "دعمه للسلطات الجديدة"، في حين شددت الرئاسة الغابونية على أن العلاقة مع باريس باتت "قائمة على الندية والحوار المتوازن"، في إشارة إلى رغبة البلد في تجاوز إرث "فرانس أفريك".

حضور عسكري محدود

على خلاف دول الساحل التي قطعت علاقاتها مع فرنسا بعد سلسلة انقلابات بين 2021 و2023، حافظت ليبرفيل على تعاونها مع باريس.

فقد جددت السلطات الغابونية اتفاق الدفاع مع فرنسا لعامين إضافيين، على أن يُعاد النظر فيه مطلع 2026.

لكن الحضور العسكري الفرنسي تراجع بشكل كبير، إذ لم يعد يتجاوز 100 جندي بعد أن كان أكثر من 1200 في العقد الأول من الألفية.

ويركز هذا الوجود حاليا على تدريب القوات الغابونية، إضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، لمكافحة أنشطة مثل الصيد الجائر واستخراج الذهب غير القانوني.

ولا يزال اقتصاد الغابون يعاني من ضعف التنوع واعتماده المفرط على النفط، رغم أنه يُعد من بين الأعلى في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي (8820 دولارا عام 2022).

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر.

نهاية "فرانس أفريك"؟

وكان ماكرون قد أعلن خلال زيارة سابقة إلى ليبرفيل في مارس/آذار 2023 أن زمن "فرانس أفريك" قد انتهى، مؤكدا أن فرنسا باتت "شريكا محايدا" في القارة. ومنذ وصوله إلى الإليزيه عام 2017، يطرح الرئيس الفرنسي رؤية جديدة للعلاقة مع أفريقيا، تقوم على الانفتاح على الدول الناطقة بالإنجليزية، وإعطاء الأولوية للشباب، والذاكرة التاريخية، والشراكات الاقتصادية "المتوازنة".