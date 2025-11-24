قتلى في هجوم على مقر لشرطة الحدود الباكستانية

قتل 3 من رجال الأمن في هجوم نفذه مسلحون على مقر لشرطة الحدود في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وقال رئيس شرطة المدينة، سعيد أحمد، إن أحد المهاجمين فجّر نفسه عند البوابة الرئيسية للمقر الإقليمي لقوات الشرطة، بينما قُتل المهاجم الثاني برصاص الضباط قرب منطقة مواقف السيارات.

وأوضح أن الهجوم تسبب في مقتل 3 من أفراد الأمن عند البوابة وإصابة 4 آخرين.

وطوّقت قوات الأمن المنطقة، وأكدت مصادر أن سلطات إنفاد القانون يتعاملون بحذر مع الوضع مع الاشتباه بوجود مسلحين آخرين في المنطقة.

ويقع مقر شرطة الحدود في منطقة مزدحمة قرب معسكر للجيش في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت المنطقة في السابق هجمات وجهت الاتهامات بتنفيذها إلى حركة طالبان الباكستانية، وأدّت تلك الهجمات إلى توتر العلاقات بين باكستان والحكومة الأفغانية، حيث تتهم إسلام آباد كابل بالسماح لطالبان الباكستانية بالعمل بحرية داخل أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021.