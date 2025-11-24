فيضانات عارمة تشرد الآلاف في تايلند وماليزيا

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أيام أجبرت الآلاف في ماليزيا على النزوح إلى مراكز إجلاء، وتسببت في مقتل 8 أشخاص على الأقل في جنوب تايلند، في وقت كثفت فيه السلطات جهودها لتوفير المأوى والمساعدات.

وأثّرت مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الخصر في بعض المناطق على 10 أقاليم في جنوب تايلند و8 ولايات في ماليزيا، وهي مناطق كانت قد تضررت بشدة العام الماضي من فيضانات ناجمة عن أمطار موسمية أودت بحياة 12 شخصا على الأقل.

وشهدت هات ياي، المركز التجاري الجنوبي لتايلند، الجمعة، أعلى معدل هطول للأمطار في يوم واحد منذ أكثر من 300 عام، وفقا لإدارة الري.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مطلع الأسبوع أشخاصا في مياه بنية اللون تحت الأمطار الغزيرة في المناطق التجارية، حيث غمرت المياه المتاجر والدراجات النارية المتوقفة.

وشوهد بعض السكان وهم يسحبون أطفالهم في صناديق بلاستيكية حُولت إلى قوارب مؤقتة، بينما اصطفت شاحنات وحافلات متوقفة في ضواحي المدينة في طوابير طويلة على طول الطرق الجافة القليلة المتاحة، بينما كانت مركبات أخرى تشق طريقها ببطء عبر المياه.

وقالت السلطات إن الوفيات الثمانية في تايلند نتجت بشكل رئيسي عن الصعق الكهربائي وحوادث أخرى مرتبطة بالفيضانات.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث أن تايلند جهزت مئات القوارب والمركبات عالية الارتفاع لتوصيل المساعدات، بعدما تضررت ما لا يقل عن 700 ألف أسرة منذ الأسبوع الماضي.

وفي ماليزيا المجاورة، هرع أكثر من 15 ألف شخص إلى الملاجئ، وفقا لبيانات إدارة الرعاية الاجتماعية، ولم تُسجل أي وفيات في ماليزيا حتى الآن.

وقال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إن فرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد، وتم حشد أكثر من 90 من المعدات البرية والمائية، بما في ذلك الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ومعدات الإنقاذ المائي.

إعلان

وفي فيتنام، قالت الحكومة، اليوم الاثنين، إن منسوب المياه بدأ بالانحسار في وسط البلاد بعد فيضانات وانهيارات أرضية استمرت أسبوعا، وأودت بحياة 91 شخصا وتسببت في أضرار للبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.1 مليون منزل وشركة.