شهداء بغزة والاحتلال ينفذ عملية نسف داخل الخط الأصفر

استشهد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، وفي حين نفذت عملية نسف شمال شرقي مدينة رفح وشرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر، ناقش وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع مدير المخابرات المصرية في القاهرة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين وجرح ثالث بنيران مسيرة إسرائيلية داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس. كما استشهد اثنان بنيران قوات الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة

وبالتزامن مع ذلك شن الجيش الإسرائيلي 10 غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة مواطنين اثنين بنيران مُسيرة إسرائيلية وراء "الخط الأصفر" في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضاف مراسل الجزيرة أن سلسلة غارات إسرائيلية مصحوبة بقصف مدفعي وقع في مناطق متعددة من قطاع غزة، شملت شماله وجنوبه.

كما شن الاحتلال غارات وقصف بالمدفعية داخل الخط الأصفر في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

حماس بالقاهرة

سياسيا، أفادت حركة حماس بأن وفدا قياديا من الحركة التقى أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد.

وترأس وفد الحركة رئيس مجلسها القيادي محمد درويش، وضم في عضويته أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله زاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد.

وتناول اللقاء، بحسب بيان حماس، تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة؛ كما ناقش طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضاف البيان أن وفد حماس أكد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وشددت الحركة على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد بتقويض الاتفاق وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة، برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق.

وأوضحت حركة حماس أن وفدها ناقش أيضا سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه إلى أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن إسرائيل تتصرف وفق ذلك. وأضاف أن إسرائيل مسؤولة عن أمنها وقرارات إحباط الهجمات يتخذها الجيش ويقرر في ذلك دون انتظار موافقة أي جهة.